Luna Đogani je u svom podkastu do sada ugostila brojne javne ličnosti, a sada je progovorila o onima koji su je razočarali.

Kako je istakla, najviše su je pogodili oni koji nikada nisu odgovorili na pozive.

- To su definitivno mlađi reperi, poput Mihajla Veruovića Vojaža i Igora Panića Nućija, nikada nisu reagovali na moje pozive. Nemam ništa protiv, ne mora svako da dođe u emisiju, ali mi je zasmetalo to ignorisanje. Dovoljno je napisati: "Ne mogu" - rekla je Đoganijeva.

"Nemam problem sa Slobom"

Luna je potom prokomentarisala izjavu svog nekadašnjeg izabranika Slobe Radanović koji je istakao da bi sa suprugom došao u njen podkast.

- Mislim da je to bilo ironično. Nemam problem da ugostim bilo koga, iako sam ranije bila u sukobu sa mnogima koji su kasnije gostovali kod mene - poručila je Luna.

