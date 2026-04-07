Pevačica Nataša Alimpić (29) nedavno je otvoreno govorila o svojoj navodnoj romansi sa Harisom Džinovićem (75), koja čini se nije dugo potrajala, a pevač je demantovao navode da je bilo nečega više od prijateljstva.

- Tu sam devojku, Natašu, jednom video. U šta je ona ufurana stvarno ne znam. Kaže da smo se viđali dva meseca? Koliko sam se sa vama novinarima viđao, toliko sam i sa njom - istakao je, pa otkrio da nema novu izabranicu.

Sada je pevačica pred kamerama Alo! otkrila da ne želi da protivreči starijem kolegi, ali da ima dokaze kojima će da pobije njegove reči da se ne poznaju.

-Haris Džinović se meni ne javlja već godinu dana, na Veliki petak smo se videli prošle godine. Znam da je izjavio da me ne poznaje, ne želim da protivrečim nikome, svakako njemu više imponuje da njega povezuju sa mnom, nego mene sa njim. Mogu vam reći da me čak i prozivaju. Mi se i te kako poznajemo, on neka govori šta želi, imam materijala i mogu da dokažem sve. Kada odlučim da otkrijem tajne iz kuće Harisa Džinovića reći ću vam. Mene je on digao do zvezda za jedan dan, a zatim me spustio tri metara pod zemljom - rekla nam je Nataša, te otkrila da je imala ponudu da uđe u rijaliti.

-Bila sam na razgovoru za ulazak u rijaliti, ali mi novčana ponuda nije odgovarala. Nisam mogla da prihvatim, jer neću da se kockam sa svojom egzistencijom, imam zakazane nastupe, te ne želim da izgubim sigurnu zaradu, nikada ne znaš kada će neko da te isprovocira, pa da me izbace ili da idem sa nekim od učesnika na sud - zaključila je pevačica za Alo.

Pevačica išla pod nož

Nataša kaže da je odlučila da izvadi silikone iz usana kako bi sebi bila lepša, a ne zbog prozivki na mrežama.



- Uvek se nađe razlog za prozivanje, navikla sam na ružne komentare, danas je normalno da te komentarišu. Nije mi bilo pravo kada me vređaju, ali sam korekciju uradila zbog sebe, svog izgleda i zdravlja, da ja budem sebi lepa. Prezadovoljna sam, izgledam mnogo prirodnije, sada me prozivaju da izgledam staro. Moram da izgledam staro kada nemam novca da se bockam i sređujem, nemam lagodan život niti sam imala, već radim od 15. godine i to je ostavilo posledice, ali popravićemo sve kada se poprave finansije - rekla je ona i otkrila šta je sledeće što bi korigovala.



- Možda bih podigla svoje grudi.

