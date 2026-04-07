- Lako će popuštati po svim pitanjima, ili neće ni hteti da razgovaraju i time će zemlju da dovodi u najgoru poziciju. Onaj ko se plaši razgovora ne zaslužuje poverenje naroda. Ne vređaju oni mene luično. Oni vređaju građane Srbije, institucije ove zemlje. Ta kultura otkazivanja nanosi štetu našoj zemlji. Želeo sam da podelim sa njima informacije koje imam zahvaljujući vezama sa liderima sa Bliskog istoka, kao i druge informacije do kojih su došle naše službe. Nije ih zanimalno ništa, jer sve znaju najbolje, ai to što oni znaju ja sam hteo da čujem. Da promenim nešto u svom ponašanju. Ja priznajem to, da moram nešto da promenim, i to ne krijem - rekao je Vučić.

- U meni je svakodnevna borba, veoma teška. Kad god pružim ruku pitam se da li sam izdao svoju decu koju su hteli da tuširaju osiromašenim uranijumom, kada su nas terali da plivamo. Da završimo u šahtu kao Gadafi, moj sin, brat i ja. Ili da nastavim da pružam ruku i da se pravim da nisam čuo sve to što su govorili i sve to što pretili. To je ljudski, ta ljudska borba u meni i danas traje. To sam rekao i nekim ljudima od kojih sam očekivao možda veću posvećenost u suprotstavljanju lažima, kao i nekima od mojih saboraca prethodnih dana - dodaje predsednik Vučić..

- Verujem da ćemo taj problem sa vrtićem u Tavankutu... Toliko je glupo komplikovan problem, a rešićemo ga za desetak dana. To šta kažu jedni za druge, bolje da ne pričam. Rešićemo i problem sa ženom koja ne može da radi zato što nosi hidžab. Može da nosi hidžab i da radi, jer ja da budem deo vlasti koja će da ukida verske slobode onih koji ne pripadaju nijednoj sekti, već dozvoljenoj religiji, stvarno ne mogu. A ima drugih koji se nude da će to da rade, pa neka pobede na izborima - rekao je on.

Predsednik je ponovio da je 154 puta nudio dijalog, i da niko to nije hteo -

Predsednik podeeća da su govorili da "nije nadležean" a kada je postalo jasno da se bave jedino politikom i da ih interesuje samo jedno pitanje, vanredni parlamentarni izbori, a te izbore raspisuje samo jedna instirucija nadležna a to je predsednik Republike, kaže da ni tada nisu hteli da razgovoaraju.

- Ali su hteli da pričaju sa Piculom i sa svakim strancem koji nikakve nadležnosti nema, ali je dobrodošao u pritisku koji treba da se provede protiv njihove države. Pa neka građani dobro razmisle, ko je za dijalog, mir i stabilnost, a ko za rušenje zajedničke države. Moja poruka i danas, posle razgovora sa predstavnicima SPS, stranke gospodina Ljajića, da svi zajedno moramo da nastavimo da radimo, da budemo što je moguće više ujedinjeni, zato što nam preti velika kriza spolja, a ne iznutra. Želim vas da obavestim danas, da nam predstoji veoma teško vreme u Evropi. Kada o tome govorim, to nije pitanje samo nafte, danas vidite probleme i u jednoj Francuskoj. Najmoćnije evropske sile imaju probleme, i tek će ih imati. Mi se borimo i zahvaljujući građanima Srbije možemo koji dan duže da izdržimo, ali ćemo svakako biti izloženi teškoj krizi - rekao je on.

O ratu

Kaže da očekuje produžetak i nastavak rata, i da neće biti samo nestašica nafte, već i plastike i delova u strateški važnim industrijama.

- Kao i nestašice u lancima snabdevanja, zatim nedostatka đubriva i smanjenja proizvodnje hrane. Ovo govorim zato što neće uskoro da stane, to vidim. Mogu da se dogovaraju dan ili dva, ali će nastaviti. Imam informacije i verujem da će posledice biti teške za sve nas. Mi ćemo se postarati da posledice budu za nijansu manje bolne za našu zemlju, kao što će svaka zemlja da se stara za sebe - dodao je predsednik.

Vučić kaže da je razgovarao sa predstavnicima stranaka o spoljno političkoj situaciji i vanrednim izborima.

- Iako imam puno pravo kao nadležna institucija da donosim odluku o tome kada će izbori biti, uvek sam hteo da se dogovaram sa relevantnim političkim činiocima da vidim kako da spustimo tenzije u javnosti. Sada se tu suočavate sa situacijom da neki ljudi traže izbore, iako znaju da ne mogu da pobede, već misle da time mogu da izvedu nekoga na ulicu i da provedu neku novu obojenu revoluciju. Hoću da kažem građanima da se to neće desiti. Kao što sam vam rekao dragi novinari kada ste me pitali šta će biti posle lokalnih izbora, rekao sam da neće biti ništa. Tako i u budućnosti neće biti ništa - naglasio je on.

Blokaderski pokušaj obmane javnosi

Predsednik je rekao da je slučajno video jednu objavu, i da je shvatio kakve su razmere laži u pripremi revolucije.

Saopštila je Nova S, ili N1, kaže "apsolutni pad SNS, studenti objavili koliko je birača izgubio Vučić". Ja ću vam pokazati na dva primera o kakvim je opakim lažovima i manipulatorima reč. Ne lažu za dva ili tri posto, već za 60 odsto. Pokazaću sa svim primerima, da vidite čime se služe, jer nisu u stanju da objasne svoje slabije rezultate, a onda ću da ih naučim da nikada ne varaju ljude brojevima, a da posebno ne treba da varaju sebe - rekao je Vučić.

On kaže da je u bar tri opštine nezadovoljan rezultatima, iako je SNS ubedljivo pobedio.

- Ja sam ozbiljan čovek, želim da pobeđujem i da ostvarujemo rezultate. Ja ne tražim izgovore, već rešenja. Ja se ne vadim time što pričam o problema već vidim u svom neradu, sebe hoću da menjam i trudim se da to uradim. Kažu: "U Boru su pali sa 14.724 glasova na 12.516 glasova". Evo poštovani građani, ja ću vam pokazati izveštaj OIK iz Bora, predsednik je Aneta Mirković Makulović, sa sve pečatom. Samo da vidite o kakvim je manipulacijama i lažovima reč. A to prolazi zato što dobar deo ljudi iz vladajućih struktura ne radi svoj posao, e zato im to prođe. Zato ćute - dodaje on.

U tekstu je pisalo da ima 2208 glasova manje, a da lista Aleksandar Vučić-Zajedno možemo sve je osvojila svega 8.794 glasa.

- Dakle, osvojilo smo 6000 glasova manje od onoga što su oni rekli. Upola manje. Da bismo sada dobili, da računate da je sam SNS, više od 50 odsto glasova više. Ali šta su oni radili. A oni su rekli da računaju nas i SPS zajedno. Vidite sa kakvim prevarantima imamo posla. Znate šta su onda uradili, ždodali su i glasove jedne opozicione liste, Mikija Janoševića, koji je dobio više glasova nego SPS tada, sada nije ni izlazio na izbore. Nisu sabirali čak ni babe ni žabe, već na najbezobrazniji način obmanjivali javnost. Ali nisu rekli koliko su oni manje glasova dobili, od onoga što je bio skup opozicionih birača. 2000 glasova manje. Jesam li ja zadovoljan u Boru? Delimično, biće bolji sledeći put, ja im čestitam što su zadovoljni - rekao je Vučić.

Analizirajući situaciju u Kladovu, Vučić kaže da je na prošlim izborima tu njegova lista osvojila 5000 glasova, Dačić 2000 glasova, a opozicija 3293.

- Sada su dobili 2970 glasova iako je izlaznost veća. Dakle na veću izlaznost u kladovu dobili 300 glasova manje. A mi dobili 8043 glasa! Ja sad pitam, zašto ljudi sebe obmanjujete, što to radite? Da ubedite narod da ustvari pobeđujete? Oni hoće narodu da kažu da svakako pobeđuju, pa neko nešto treba da brani. U ovom trenutku nisu ni blizu da pobede. Naučite da poštujete protivnika, kao što sam ja to naučio, i živ se pojedoh za svaki glas, jer mislim da smo ga zaslužili više od nekih drugih. Od onih koji poput kominterne ili sekti govore deci da nemaju ime i prezime, a treba da upravljaju sigurno. I bez obzira na sve to, svi će uvek imati ispruženu ruku - dodaje predsednik.

On ističe da će usvojiti sve ODIHR-ove preporuke, čak i ono što je nelogično, i da mu je cilj da postoji poverenje građana u izborni proces.

- Oni ne znaju ni istraživanja da urade, ni ponderaciju, morate biti ozbiljni u svom poslu. Ali mi to pokazuje i koliko je javašluka na našoj strani. Kada ne budem predsednik, zovite me da vam pokažem kako se to radi, ja sam na to potrošio hiljade sati rada da bih naučio. A prvi uslov je da ne lažete ljude, a još važnije da ne varate sebe. Mi ćemo nastaviti dijalog i sa drugim strankama, i razgovaraćemo sa onima koji hoće da razgovaraju - rekao je on.

Vučić ističe da će narednih dana, posle Vaskrsa, zakazati sastanak sa celom Vladom, da se vidi koliko smo spremni za najveću krizu ikada koja stiže u naš deo sveta.

- Potvrđeno je, inflacija je 2,08. Hteo sam i u petak sledeći, ali su mi rekli da je Veliki petak, i da se tada ne radi. Da sam pitao znao bih.. .ja sam naučio da radim svaki dan - rekao je Vučić.

Pitanja novinara

O Kanjiži

Na pitanje o eksplozivu pronađenom kod gasovoda u Kanjiži, Vučić kaže da se država ponašala odgovorno.

- Taj eksploziv je bio razorne moći, to bi bilo snage kao da je Iskander pogodio deo gde je ventil. Ne postoji mogućnost za sprečavanje velikog požara i strašne ekplozije da se nešto tako dogodilo. Naša vojna obaveštajna agencija je obavila svoj posao ozbilljno. Onima koji su u tome pronašli informacioni rezonator, mogu samo da ukažem na činjenicu, u godinu dana krize Vojska jednu reč nije rekla. Nikada nije htela da se meša u domaće izvore, a ne da se međa u neke strane izbore. Oni koji kažu da je Vojska htela ili da su naši nadležni organi hteli da se mešamo u izbore u Mađarskoj, sram ih bilo. I ne interesuju me ovi spolja, i najgori su ovi britanski mediji, oni najviše lažu, i nikada nisu dovoljno slagali, uvek moraju da slažu više. Mi smo se držali profesionalno i odgovorno, i imamo tragove, ali o tome ne govorimo, jer ti tragovi mogu vas odvedu na pogrešno mesto. Sa pojedinih regionalnih telefona upućivani su neki pozivi ambasadama u Srbiji i sad mi vama kažemo koje su vi biste različite teorije zavere izvlačili. Ne, mi to proučavamo i nećemo da izađemo sa zaključcima dok ne budemo potpuno sigurni ko iza toga stoji - rekao je predsednik.

- Znamo da lice koje je trebalo to da uradi imalo je vojni čin u armiji svoje zemlje, pre nego što je prebeglo na teritoriju Srbije. Bavimo se time, tražimo to i neću vas obaveštvati ja već nadležni državni organi iako je ovo stvar o kojok bi trebalo da govorimo i predsednik Vlade i ja jer je od ogromnog značaja, a tiče se i upliva vojske čiji sam vrhovni komandant.

Vučić ističe da nije čuo izjavu ministra Borisa Bratine, i da ako je istina izvinjava se za nju svim studentima i građanima, i da takve izjave ne smeju da postoje, ma kako da je izvlačena iz konteksta ili ne.