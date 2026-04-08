U satima pre nego što je objavljeno dvonedeljno primirje između Irana i SAD, bilo je nekih malih znakova nade iz Pakistana.

Govoreći anonimno, pakistanski izvor je rekao za BBC da su se razgovori nastavljali „tempom“, a Pakistan je delovao kao posrednik između Irana i SAD.

Oni koji su vodili pregovore sa pakistanske strane sastojali su se od „veoma malog kruga“ i da je raspoloženje bilo „sumorno i ozbiljno, ali i dalje puno nade da će ishod biti prekid neprijateljstava. Ostalo je još nekoliko sati“. Izvor je rekao da nisu bili deo tog malog kruga.

Pakistan je poslednjih nekoliko nedelja delovao kao posrednik između Irana i SAD, prenoseći poruke između njih dvoje. Ima istorijski odnos sa Iranom, zajedničku granicu i redovno se poziva na svoj „bratski“ odnos sa tom zemljom.

Što se tiče odnosa sa SAD, predsednik Tramp je nazvao komandanta pakistanskih oružanih snaga, feldmaršala Asima Munira, svojim „omiljenim“ feldmaršalom i rekao da poznaje Iran „bolje od većine“.

Sporazum je bio daleko od izvesnog. Govoreći u parlamentu u utorak uveče, pakistanski ministar spoljnih poslova Ishak Dar je rekao:

„Do juče smo bili veoma optimistični da se stvari kreću u pozitivnom smeru“, pre nego što je Izrael pokrenuo napad na Iran u ponedeljak, a Iran napao Saudijsku Arabiju.

Pakistan je rekao da „još uvek pokušava da upravlja stvarima koliko je to moguće“.

Feldmaršal Munir je bio još otvorenije kritičan. Govoreći vojnim zvaničnicima u utorak, rekao je da napad na Saudijsku Arabiju „kvari iskrene napore da se sukob reši mirnim putem“.

Ovo je bio jedan od najoštrijih jezika koje je Pakistan koristio prema Iranu od početka sukoba.

Neki analitičari sugerisali su da bi ovo moglo da poveća pritisak na Iran. Pakistan ima odbrambeni pakt sa Saudijskom Arabijom, koji trenutno nije aktiviran, uprkos ponovljenim napadima na Saudijsku Arabiju.

Posle ponoći u Pakistanu, premijer zemlje je objavio na X da „diplomatski napori... napreduju stabilno, snažno i moćno sa potencijalom da dovedu do značajnih rezultata u bliskoj budućnosti“ i zatražio od predsednika Trampa da produži rok za dve nedelje i da Iran otvori Ormuski moreuz za isti period.

Iranski ambasador u Pakistanu, Reza Amiri Mogadam, objavio je na X oko 03:00 po lokalnom vremenu (ponoć BST) da je došlo do „koraka napred od kritične, osetljive faze“.

Neposredno pre 05:00, pakistanski premijer je objavio da je dogovoren prekid vatre i pozvao dve strane da se sastanu u Islamabadu u petak, 10. aprila, kako bi „dalje pregovarali o konačnom sporazumu“.

„Još uvek smo veoma oprezni“, rekao je pakistanski izvor za BBC, rekavši da situacija „kontinuirano krhka“. Još uvek nema poverenja između dve strane, sa čvrsto ukorenjenim pozicijama.

Iako Pakistan još uvek može da ugosti oboje za stolom, pitanje je oko čega mogu da se dogovore.