Pevačica Sara Reljić, poznata po učešću u rijalitiju Zadruga, otkrila je kako je prevazišla težak period i kako vera igra ključnu ulogu u njenom životu.

- Život mi se potpuno okrenuo i više nemam nikakvih problema. Svašta mi se dešavalo, a 2024. godine imala sam dve saobraćajne nesreće, izbacivala sam pesme koje su se gasile i sve mi je delovalo bezveze. Odlučila sam da ceo život predam Bogu i od tada je sve krenulo nabolje - rekla je Sara i priznala koliko joj je taj period bio težak.

-Stvarno su se nizale saobraćajne nesreće, taman se malo oporavim, pa opet nova nezgoda. U tom periodu imala sam i operaciju glasnih žica, jer se kod pevača, ako ne pijemo, glasne žice tokom nervoze stegnu, pa ih forsiramo i povredimo. Možda je trebalo tada da popijem jednu ili dve čašice, možda je neke nastupe trebalo odložiti, ali nije išlo i sve se tako nagomilavalo. Tada sam pila i lekove koje nisam smela - istakla je ona, te otkrila da se nekoliko puta onesvestila na bini:

- Generalno govorim o svemu i mislim da je sve za ljude, ali ja toga nisam bila svesna, mislila sam da sam samo nervozna, a zapravo sam imala anksioznost. Zbog toga sam padala i u nesvest na nastupima. Dva puta sam prekidala nastupe, pila elektrolite jer sam mislila da je do toga - naglasila je i dodala da joj je vera najviše pomogla.

- Otkako sam se okrenula veri, sve je kao rukom odneseno. Vera me je čuvala i verujem da bez toga ne bih izdržala koliko je sve bilo teško. Sačuvao me je Bog i osetila sam zahvalnost i ljubav. Posvetila sam se veri, ali znam da na estradi postoje ljudi koji se bave magijom - priznala je Sara.

"Majka jedne pevačice se bavi vradžbinama"

- Znam da se majka jedne pevačice iz našeg posla ozbiljno bavi vradžbinama. Neću reći o kome je reč jer sam dobra sa tom pevačicom. Ona je u jednom periodu bila veoma popularna. Možda svi vremenom shvate da je samo Bog ono što nam treba, a da je sve ostalo loše. Odlučila sam da se očistim na verski način, jer za sve postoji razlog - zaključila je za Blic.