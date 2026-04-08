Ponosan, i sa lepim vestima za građane Srbije, predsednik se i javno obratio.

-Danas je važan dan za našu zemlju i zdravstveni sistem Srbije, kao i za građane koji se bore sa teškim bolestima. Ovaj ugovor znači da deset inovativnih lekova za lečenje kancera iz AstraZeneke će biti dodati na listu fonda za zdravstveno osiguranje. To je za rak jajnika, jetre i još neke lekove koji su veliki doprinos koji će spasavati konkretne živote običnih ljudi ovde širom Srbije. Ponosan sam na činjenicu da smo uspeli da obezbedimo najbolje i najskuplje lekove, ne postoje bolji. Lončar svemu nađe manu, kada mi je rekao za ovo da su najbolji lekovi u svetu. Zadovoljan sam zbog građana, osetiće se u našem budžetu jer je reč o izizetno skupim lekovima, ali će im produžiti život i dati nadu za sve - poručio je Aleksandar Vučić.

-Ponosan na to što je Velika Britanija prihvatila da nam da po izuzetno nižim, samo Tramp i Amerika su dobili po toj ceni. Produžićemo život hiljadama ljudi i to ovde u Srbiju, zahvaljući ovom partnerstvu i ovom ugovoru koji je danas potpisan - kazao je predsednik.