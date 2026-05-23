Blokaderi danas prave novi haos u Beogradu - okupljaju se u centru grada na neprijavljenom skupu sa istim ciljem kao i ranijih okupljanja - da maltretiraju građane.

Ipak, sada diskriminišu čak i novinare na terenu.

Oni koji ne rade za blokaderske medije na skupu - nisu dobrodošli.

Naime, naša novinarka pokušala je da priđe blizu bine, ali joj je rečeno da "nije akreditovana" i da samo odabrani novinari mogu da prate blokaderski skup.

Čak to nisu ni krili, već su joj doslovno tako rekli.

Postavlja se pravo pitanje, kada su se i ogradili, čega se boje ako misle da je narod uz njih? I zbog čega diskriminišu novinare koji "ne idu njima uz dlaku".