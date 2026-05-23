Mediji u Hrvatskoj kao ni blokaderi sami ne prate proteste u Srbiji. Mada, da ih objektivno prate ni o čemu posebnom ne bi imali da izveste, ali pošto učestvuju u rušenju naše zemlje, tu su da "napumpaju" situaciju u korist blokadera.

Iako niko to ne vidi, niti je iko primetio išta slično, hrvatski mediji "vide" da su reke ljudi krenule na današnji blokaderski protest.

Otuda i pompezan naslov "Rijeke ljudi stižu na veliki prosvjed protiv Vučića. Jake snage blokirale Ćacilend". Prosvjed o kojem govore je kao i prethodnih dana čini šačica blokadera, koja pokušava bezuspešno da uništava život građana, pre svega Beograda, različitim blokadicama, koji više besni građani ne tolerišu.

Uglavnom, pošto tajkunske televizije nisu dovoljne, možda i dovoljno dobre u laganju, iako se time služe svakodnevno, tu si im kolege iz Zagreba da dodaju i napumpaju brojke, priče i doživljaje.

Da su se malo više uputili i videli kakva je zaista situacija u Srbiji, a ko prosvjeduje, a ko živi, radi i kada bi uporedili brojke, sami bi digli ruke od priče o protestima u Srbiji.