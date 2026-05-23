Rusiju je poslednjih dana potresla priča o Sergeju Kornilovu Mlađem, sinu poznatog ruskog milionera, koji je izazvao tešku saobraćajnu nesreću u Nižnjem Novgorodu, a zatim, prema navodima medija, otišao pravo u restoran da nastavi provod.

Njegovo ponašanje nakon nesreće izazvalo je bes javnosti, posebno nakon što su internetom počeli da kruže snimci na kojima se vidi kako se bahato ponaša, vređa novinare i jedva stoji na nogama.

Prema pisanju ruskih medija, Kornilov Mlađi je nakon nesreće šepao, bio bos i nije mogao samostalno da hoda, pa su ga iz restorana iznosili drugi ljudi.

Posebno je šokirala njegova izjava:

- Bogata deca ne umiru!

Kako prenose ruski mediji, mladić je neposredno pre nesreće na društvenim mrežama priznao da je bio pijan, ali je kasnije obrisao snimak i promenio priču.

- Samo sam udario u auto - tvrdio je kasnije pokušavajući da umanji čitav incident

Na mestu sudara fotografisao je svoj uništeni žuti „mercedes SL“, a zatim otišao u restoran da nastavi zabavu.

Ispostavilo se da ovo nije prvi incident problematičnog naslednika.

Prema podacima saobraćajnih službi, Sergej Kornilov Mlađi ima više od 160 administrativnih prekršaja, uključujući desetine slučajeva izbegavanja plaćanja kazni.

Od 2025. godine ukupna vrednost njegovih kazni navodno je dostigla čak 719.000 rubalja.

Poznanica dvadesetjednogodišnjeg mladića tvrdi da se njegovo ponašanje potpuno promenilo nakon smrti oca.

- On više puta vozi pijan. Ima ozbiljne probleme sa alkoholom i oseća se potpuno nekažnjivo - rekla je ona

Dodala je i da je veliki broj ljudi iz njegovog društva počeo da se distancira od njega zbog, kako kaže, nemoralnog ponašanja.

Otac Sergeja Kornilova bio je jedan od najbogatijih ljudi Nižnjenovgorodske oblasti.

Vodio je kompaniju koja se bavila proizvodnjom specijalne opreme i metalnih proizvoda, kao i prodajom i servisiranjem automobila.

Pre toga radio je u policiji kao šef inspektorata za maloletnike.

Preminuo je u avgustu 2024. godine, ali njegov sin je, prema pisanju medija, nastavio luksuzan život.

U restoranu je viđen sa skupocenim satom čija se vrednost procenjuje na oko 32 miliona rubalja, dok je nosio dizajnerski kaiš vredan gotovo 100.000 rubalja.

- Da, izgubio sam oko pet miliona. Nije strašno, kupićemo još - rekao je komentarišući štetu na automobilu

Ruski mediji prenose da njegova majka živi u luksuznoj vili sa panoramskim prozorima i da je nakon incidenta izjavila da ne zna gde joj je sin niti može da razume njegove postupke.

- Ovo bi bila velika tragedija za svaku majku - rekla je ona

Protiv Kornilova Mlađeg podnete su četiri administrativne prijave.

Tereti se za odbijanje alkotesta, izazivanje saobraćajne nesreće, vožnju bez obaveznog osiguranja i oštećenje putne infrastrukture.

Prema navodima advokata Sergeja Žorina, preti mu novčana kazna od 45.000 rubalja i oduzimanje vozačke dozvole na dve godine.

Ukoliko ponovo bude uhvaćen da vozi pod dejstvom alkohola, mogao bi da se suoči i sa zatvorskom kaznom do dve godine.