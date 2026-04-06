Jačanje veza sa zemljama prijateljske islamske civilizacije spada među bezuslovne prioritete spoljne politike Rusije, izjavio je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov.

- Među bezuslovnim spoljnopolitičkim prioritetima Rusije je jačanje uzajamno korisnih odnosa sa državama prijateljske islamske civilizacije, kao i razvoj dijaloga sa Organizacijom islamske saradnje, koja ih okuplja - istakao je šef ruske diplomatije na godišnjem informativnom sastanku rukovodstva Grupe za strateške vizije "Rusija – islamski svet" sa ambasadorima država članica Organizacije islamske saradnje.

On je podsetio da su međunacionalna i međukonfesionalna saglasnost "bile i ostaju jedan od najvažnijih elemenata viševekovne ruske državnosti".

- Uz druge tradicionalne religije, islam predstavlja neraskidivi deo duhovno-istorijskog i kulturnog nasleđa naše zemlje - zaključio je Lavrov.