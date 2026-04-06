Komandant iranske Revolucionarne garde ubijen je u izraelskom vazdušnom napadu na Teheran, saopštila je izraelska vojska.

Izraelsko ratno vazduhoplovstvo likvidiralo je Asgara Bagerija, koji je od 2019. godine vodio jedinicu za specijalne operacije snaga Kuds unutar Islamske revolucionarne garde, navodi IDF na Telegramu.

Snage Kuds zadužene su za koordinaciju iranskih saveznika i proksi grupa na Bliskom istoku, uključujući Hezbolah i Hutije.

Izraelska vojska tvrdi da je Bageri obavljao niz visokih dužnosti unutar te jedinice i da je bio „uključen u napade usmerene na izraelske i američke državljane širom sveta“.

Takođe navode da je učestvovao u napadima u Izraelu, Siriji i Libanu, uključujući korišćenje operativaca iz Sirije uz izraelsku granicu.

Ova objava dolazi nakon što je izraelska vojska ranije danas preuzela odgovornost i za ubistvo šefa obaveštajne službe Revolucionarne garde Seyyeda Majida Khademija.