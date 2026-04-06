Bivši direktor Aman (izraelske vojne obaveštajne službe) zadužen za Iran komentarisao je odluku Teherana da ne prihvati da otvori Ormuski prolaz u zamenu za primirje.

"Svaki takav predlog odražava fundamentalno nerazumevanje iranskog strateškog pristupa sukobu, kako pre rata, tako i, još više, tokom njega. Svaki predlog koji ne počinje prekidom neprijateljstava, potkrepljen garancijama da se neće nastaviti, Iran neće shvatiti ozbiljno. To je nesrećna istina", napisao je Danijel Citrinovič.

On je još pre napada na Iran izneo sumnje u to da će biti efikasan.

On je još 14. februara u autorksom članku za izraelski medij Ynetnews napisao članak pod naslovom "Zašto čak ni masovni američki napad ne bi srušio iranski režim" u kojem je, na osnovu iskustva iz dugogodišnjeg obaveštajnog bavljenja Iranom izneo predviđanja koja su se pokazala kao tačna.