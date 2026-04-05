Naša proslavljena glumica Eva Ras priznala je da teško podnosi zimu i sneg, iako je rođenda prvog januara.

- Mrzim zimu i stalno molim Boga da me stave u pakao kada umrem jer tamo stalno gori vatra. Da me niste pozvali, ne bih ni izašla iz kreveta. Kada je ovako grozno, ja stavim jastuk na glavu, samo da nisam svesna toga, to je kao smrt. Bila sam očajna i kada sam se rodila, bilo mi je hladno - rekla je Eva i dodala:

- Nikada u životu nisam slavila rođendan, svi su više voleli da odu na doček, nego na moj rođendan. Nikada nisam oduvala svećice. Jedan časopis je napravio reportažu o mom rođendanu, doneli su tortu bez svećica, tako da ih ni tada nisam duvala - priznaje ona.

Gazi devetu deceniju

Eva Ras je godinama na javnoj sceni, a iako je uvek otvoreno pričala o svom privatnom životu, mnogi ne znaju detalje o istom.

Poznato je da je Eva rođena u Beogradu, a mnogima je šokantan podatak o njenim godinama.

Proslavljena glumica ima punih 85 godina, a iako gazi devetu deceniju, i dalje je vrlo aktivna.

