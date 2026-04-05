Ćerka Eve Ras, Kruna Ras, preminula je 1993. u 24. godini života, a uzrok njene smrti je i dalje misterija.

Nedavno je na društvenim mrežama osvanula fotografija nastala 1982. godine na kojoj je Eva sa suprugom Radomirom Stevićem Rasom i ćerkom.

Kruna je studirala filmsku režiju u Parizu, iz kog se, nažalost, nikada nije vratila.

"Tri policajca su došla u moj stan"

Eva je svojevremeno javno govorila o momentu u kom je saznala da je izgubila naslednicu.

- To je bilo strašno. Tog dana je trebalo da idem na premijeru u Suboticu i čekala sam kola da dođu po mene. Zvonio mi je interfon, rekla sam da ću odmah sići dole, a oni su odgovorili: "Ne, mi ćemo doći kod vas". Tri policajca su došla u moj stan i pitali su me da li je moja ćerka bila u Parizu, a ja sam im rekla: "Pa ona je sada tamo". Kao iz topa su mi odgovorili: "Pa ona je umrla!" Tako sam ja saznala. Oni ništa nisu znali o tome, nego su me poslali da idem u Ministarstvo spoljnih poslova da mi oni kažu, ali ni tamo ništa nisu znali. Portiri su mi rekli, onako, da me uteše valjda: "Ako niko ništa ne zna, možda je vaša ćerka i živa." To me je nekako držalo u nadi da zaista jeste - rekla je Eva svojevremeno, prenosi Srbija danas.

