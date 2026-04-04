Eva Ras je godinama na javnoj sceni, a iako je uvek otvoreno pričala o svom privatnom životu, mnogi ne znaju detalje o istom.

Poznato je da je Eva rođena u Beogradu, a mnogima je šokantan podatak o njenim godinama.

Proslavljena glumica ima punih 85 godina, a iako gazi devetu deceniju, i dalje je vrlo aktivna.

Proslavila se brojnim ulogama

Od 1963. godine, kada se prvi put pojavila na filmskom platnu u filmu „Zemljaci“ Zdravka Randića, do danas Eva je odigrala na stotine uloga u jugoslovenskim, srpskim filmovima.Glumila je u serijama „Vuk Karadžić“, „Bolji život“, „Srećni ljudi“, „Porodično blago“, „Stižu dolari“ i drugima.

U ulozi književnice prvi put se pojavila 1972. godine sa knjigom „Nemoj da grakćeš za mnom na stepeništu da sam najlepši“. Od tada je napisala brojne romane, zbirke pripovetki, pesme i slično, za koje je dobijala prestižne nagrade, poput „Žensko pero“, „Kočićeva knjiga“, „Zlatni hit liber“ i drugih.

Četiri njene knjige su prevedene na engleski, a jedna na mađarski jezik.

Iako je svetsku slavu stekla kao glumica, Evina najveća ljubav bila je slikarstvo. Sticajem okolnosti nije uspela da upiše Likovnu akademiju, ali su je na glumi s oduševljenjem prihvatili.

BONUS VIDEO: