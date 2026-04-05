Meteorolog Ivan Ristić najavljuje izuzetno burno leto u Srbiji, uz čak četiri toplotna talasa i čestu pojavu superćelijskih oluja. Prema njegovim prognozama, predstoje meseci ekstremnih vremenskih uslova, sa temperaturama koje će dostići i 42 stepena, što bi period od jula do septembra moglo svrstati među najteže u poslednjih nekoliko godina.

Kako navodi Ristić, prvi ozbiljan udar vrućine očekuje se već tokom treće dekade juna. Nakon promenljivog i toplijeg proleća, sa temperaturama iznad proseka za oko 0,5 do 1 stepen, uslediće nagli prelaz u izrazito toplo leto. Dugoročne prognoze ukazuju na to da će najintenzivniji toplotni talasi pogoditi kraj juna i drugu polovinu jula.

Jul će, prema njegovim rečima, biti mesec pun ekstrema. Iako se očekuju prosečne maksimalne temperature između 26 i 30 stepeni, broj tropskih dana biće znatno veći nego inače. Vrhunac vrućine predviđa se oko 25. jula, kada bi temperatura u Srbiji mogla dostići čak 42 stepena, dok bi u Beogradu mogla ići do 41. Posebno rizičan period je druga dekada jula, kada su uslovi najpovoljniji za razvoj snažnih superćelijskih oluja.

Avgust bi, za razliku od prethodnih meseci, mogao doneti nešto stabilnije vremenske prilike, ali bez značajnijeg osveženja. Očekuje se nastavak tropskih dana, uz izraženu sparinu i dugotrajne toplotne talase. Pod uticajem toplog vazduha sa severa Afrike, temperature će se često kretati oko 40 stepeni, a takav trend mogao bi potrajati sve do septembra.

Slične prognoze iznosi i Severe Weather Europe, koji upozorava da fenomen poznat kao “Super El Ninjo” dodatno pojačava vremenske ekstreme i narušava stabilnost atmosfere, čineći leto 2026. potencijalno vrlo rizičnim širom Evrope.