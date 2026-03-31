Pevač Sergej Ćetković pojavio se u Sava centru na promociji koncerta koleginice Nine Badrić, pa stao pred medije i progovorio o aktuelnim temama na estardi.

Prvo se dotako svog gala slavlja i proslave jubilarnog rođendana, pa otkrio kako su se proveli.

- Kako je bilo na rođendanu, s obzirom na to da sam zaokružio ovih prvih 50. Bilo je predivno, hvala svima na lepim željama, idemo dalje. Pa 50. mora da se proslavi kako treba - glasilo je pitanje.

Nedavno je gostovao na koncertu Jakova Jozinovića, pa sada otkrio koliko je impresioniran mladim kolegom.

- Ono što kažem to i mislim, a ono što ne kažem verovatno tako mislim, ali neću reći. Sve što sam rekao je živa istina i zaista sam srećan što se pojavio neko kao on i vratio omladinu na fabrička podešavanja. Evo osam komada u Sava centru, govori o tome da postoje ljudi koji će vratiti dobru muziku na velika vrata. Bilo je komentara malo pre, kako je Jakov napravio karijeru s tuđim pesmama, svi smo mi počeli od nekih barova, restorana, pevajući tuđe hitove i gradili polako karijeru, on je izabrao Sava centar i neke veće prostore, ne vidim ništa loše u tome - istakao je Sergej.

Nedavno je jedan takmičar "Pinkovih zvezda" optužio Jakova da mu je zabranio da njegov nastup iz muzičkog takmičenja, u kojem je pevao njegovu pesmu, objave na Jutjubu, a Ćetković je tu stao u odbranu Jozinovića.

- Nisam pratio, jer sam non stop u studiju. Postoje autorska prava, postoje izdavačka prava i mislim da to nije pitanja za Jakova, već za autore i izdavače kompozicija. Mislim da je to malo sve bez osnova i da se traži još jedan naslov kako bi mu se prišilo nešto.. Sa svojih 20 i nešto godina radi to najsikrenije moguće, bio sam na koncertu pa sam se sam uverio. Moje dete je bilo na dva koncerta, pa mi je sve jasno - poručio je pevač.

Za sam kraj, upitali smo ga i o sramnom potezu Tonija Cetinskog i lažima kojima je pokušao da opravda otkazivanje koncerta u Novom Sadu, 8. marta, i to samo nekoliko sati pred početak.

- Prosto nemam komentara na to, non stop idemo u prošlost, ne idemo dalje. Ne bavim se politikom, dok sam živ biće tako. U trenutku kad budem počeo da se bavim politikom, onda znajte da mikrofon ide u ladicu - rekao je pevač.

Alo/Telegraf

