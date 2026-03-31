Kantonalno tužilaštvo u Tuzli podiglo je optužnicu protiv četiri osobe koje su juče, 30. marta, uhapšene u okviru predmeta seksualnog iskorišćavanja dve maloletnice, a istraga protiv njih je ranije sprovedena, što je rezultiralo podizanjem optužnice.

Optuženi su policajci iz Kalesije Emir Kadrić (23) i Ismet Hujdur (24), policajac iz Živinica Almir Hodžić (36) i Mirsad Jagodić (64) iz Banovića, a na teret im je stavljeno krivično delo trgovina ljudima.

Radi se o predmetu koji je u nastavku rada istražnog tima Sektora kriminalističke policije MUP-a i Tužilaštva, a ranije je podignuta optužnica protiv osam osoba, uključujući Besima Kopića i još sedam osoba, pred Kantonalnim sudom u Tuzli.

Dakle, u ovom predmetu trenutno ima 12 optuženih, a uskoro se očekuje početak glavnog pretresa.

Optužnica protiv četvorke dostavljena je Opštinskom sudu Kalesija na potvrđivanje, a sudu je stavljen predlog da se optuženima odredi mera pritvora u zakonskom roku.

Kako je saopštilo Kantonalno tužilaštvo u Tuzli, trojici policajaca i Jagodiću na teret se stavlja da su od aprila 2024. do jula 2025. godine više puta seksualno iskorišćavali dve maloletnice, iako su znali i bili svesni da su žrtve trgovine ljudima i da su maloletne.

Optužnica je rezultat rada istražnog tima policije i tužilaštva na predmetu trgovine ljudima, u kojem je u januaru 2026. godine već potvrđena optužnica protiv policajaca Besima Kopića, Miralema Halilovića, Jasmina Modrića, Dževada Požegića, Šemsudina Kadrića, nekadašnjeg poslanika u Parlamentu BiH i univerzitetskog profesora Zijada Jagodića, Sulejmana Šehića i Nedima Avdića.

