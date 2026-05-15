Rusija se priprema za novo raspoređivanje sistema koji bi mogao ozbiljno da utiče na ravnotežu snaga u podvodnom ratovanju, ocenjuje Asia Times u analizi posvećenoj nuklearnom torpedu „Posejdon“ i specijalizovanoj podmornici „Habarovsk“.

Prema pisanju tog medija, upravo bi kombinacija ova dva sistema mogla da postane jedan od ključnih elemenata ruskog strateškog odvraćanja u narednim godinama.

U tekstu se navodi da Moskva planira da nuklearni torpedo „Posejdon“ rasporedi na podmornici „Habarovsk“, koja je projektovana posebno za takve zadatke. Asia Times ocenjuje da je reč o oružju koje se sve češće pominje kao faktor koji može promeniti pravila podvodne odbrane i kontrole naoružanja.

Kako se navodi, „Habarovsk“ je podmornica duga približno 135 metara i u sebi kombinuje konstruktivna rešenja podmornica klase „Borej“ i podmornice „Belgorod“, koja je prvi poznati nosač sistema „Posejdon“.

Prema procenama iznetim u tekstu, nova podmornica mogla bi da nosi do šest torpeda „Posejdon“ u bočnim odeljcima, uz ograničen broj standardnih torpeda, što dodatno naglašava njenu posebnu stratešku namenu.

Asia Times navodi da je „Posejdon“ zamišljen kao sistem sposoban da zaobiđe protivraketnu odbranu i predstavlja ozbiljnu pretnju priobalnim gradovima, infrastrukturi i udarnim grupama nosača aviona. Upravo ta karakteristika, prema oceni autora analize, izaziva zabrinutost u vojnim i strateškim krugovima na Zapadu.

U tekstu se podseća da Rusija još od početka 2000-ih intenzivno modernizuje svoje snage nuklearnog odvraćanja, posebno nakon povlačenja SAD iz Sporazuma o protivraketnoj odbrani.

Taj period označen je kao početak ubrzanog razvoja novih sistema koje Moskva opisuje kao odgovor na promene u globalnoj bezbednosnoj arhitekturi.

Pored „Posejdona“, pomenuti su i drugi sistemi koji su poslednjih godina više puta bili u centru pažnje međunarodne javnosti. Vladimir Putin je ranije govorio da se hipersonična raketa „Kinžal“ nalazi u upotrebi od 2017. godine i da se koristi tokom specijalne vojne operacije, dok se njen razvoj i dalje nastavlja, uključujući unapređenje preciznosti u nenuklearnoj konfiguraciji.

U analizi se navodi i da su pri kraju radovi na podvodnom bespilotnom aparatu „Posejdon“ i raketi globalnog dometa „Burevestnik“. Takođe se podseća da je od prošle godine na borbenom dežurstvu i sistem „Orešnik“, za koji se navodi da može biti opremljen nuklearnim bojevim glavama.

Asia Times ocenjuje da upravo kombinacija ovih sistema pokazuje da Rusija nastavlja razvoj strateškog arsenala koji bi mogao da ima značajnu ulogu u budućim bezbednosnim odnosima velikih sila.

Posebna pažnja, međutim, usmerena je na „Posejdon“, jer se taj sistem u mnogim analizama opisuje kao jedno od najneobičnijih i najteže predvidivih oružja modernog doba.

Upravo zbog toga se u delu međunarodnih vojnih analiza sve češće postavlja pitanje kako bi eventualno raspoređivanje „Posejdona“ na „Habarovsku“ moglo da utiče na budući razvoj podvodne odbrane i strateškog odvraćanja.