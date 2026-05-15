Kako prenosi RMF24, incident se dogodio 7. maja na mostu Šventokšiški u glavnom gradu Poljske. Jedan od napadnutih mladića zadobio je teške povrede i prebačen je u bolnicu.

Policija je u saopštenju objavljenom 11. maja navela da dosadašnja istraga i prikupljeni dokazi za sada ne ukazuju da je napad bio motivisan nacionalnom mržnjom.

"Zero tolerance for aggression. Several days ago, three teenage Ukrainian citizens were brutally beaten on the Świętokrzyski Bridge in Warsaw. In connection with the attack, police detained five people, Polish citizens aged 15-18. Further procedural actions are ongoing," rekao je ministar unutrašnjih poslova.

Poljske vlasti navele su da je istraga i dalje u toku kako bi bile utvrđene sve okolnosti incidenta i precizno određena uloga svakog od osumnjičenih tinejdžera.

Priprema se i kompletna dokumentacija koja će biti prosleđena tužilaštvu.

Ovo nije prvi incident ove vrste u Poljskoj. Prošle godine ukrajinski generalni konzul u Gdanjsku Oleksandr Plodisti reagovao je nakon prebijanja ukrajinskih učenika u građevinskoj školi u Slupsku, kao i zbog navodno ksenofobnih izjava jednog nastavnika prema ukrajinskoj deci.

Takođe, u oktobru 2025. godine policija u Vroclavu istraživala je slučaj u kojem je grupa tinejdžera navodno namamila 23-godišnjeg Ukrajinca u zasedu, nakon čega su ga brutalno pretukli i ponižavali.