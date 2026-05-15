Uprkos jakoj aktivnosti pojedinih kongresmena u proteklom periodu ne polazi im za rukom da učlane lažnu državu Kosovo u Alijansu.

Predlog republikanskog kongresmena iz Sjedinjenih Američkih Država Kita Selfa da SAD izvrše pritisak na Grčku kako bi preispitala svoj stav prema ''Kosovu'' i prestala da blokira njegovo članstvo u NATO nije dobio podršku njegovih kolega na sastanku Komiteta za spoljne poslove Predstavničkog doma.

Tom predlogu usprotivili su se demokratski kongresmeni Gregori Miks i Dina Titus, kao i republikanski predsedavajući Komiteta za spoljne poslove Predstavničkog doma SAD Brajan Mast.

Titusova je tim povodom izjavila da pitanje lažne države Kosova treba rešavati odvojeno, a ne povezivati ga sa programom vojne obuke za Atinu. Mast je takode preporučio glasanje protiv Selfovog amandmana.

Prema saopštenju Komiteta, zakon kojim se odobrava međunarodna vojna edukacija i pomoć za obuku Grčke, HR 8019, dobio je odobrenje u sredu, a američki kongresmen Self uporno tvrdi da nepriznavanje lažne države Kosovo od strane Atine navodno ometa stabilnost Zapadnog Balkana i put Kosova ka članstvu u NATO savezu.

Čim nešto ne ide po planu, krivac je Rusija

Kongresmen Self istakao je da Grčka ostaje na kratkoj listi savezznika koji odbijaju da priznaju ''Kosovo''.

- Iako postoje snažni zajednički vojni napori između Sjedinjenih Američkih Država i Grčke, ona ostaje na kratkoj listi od četiri saveznika u NATO savezu koji odbijaju da priznaju suverenitet Kosova - zakukao je kongresmen Self uz opasku da je ruski uticaj na Balkanu "poznat i u porastu."

Podsetimo, Španija, Rumunija i Slovačka su ostale tri članice NATO saveza koje ne priznaju nezavisnost samoproglašenog Kosova. Pošto članstvo u NATO savezu zahteva jednoglasnu saglasnost svih država članica, nepriznavanje od strane ovih država ostaje velika prepreka za tzv. Kosovo.

- Iako cenim trenutni doprinos Grčke misiji Kfor na Kosovu, prava stabilnost na Balkanu bila bi ojačana ukoliko bi Kosovo dobilo članstvo u NATO savezu - rekao je Self nastavljajući da lobira za lažnu državu, ali ne navodeći kako će to tzv. Kosovo samim članstvom u NATO unaprediti mnoge stvari na terenu koje ne funkcionišu.

Inače, troje američkih kongresmena predstavilo je još jednu rezoluciju, krajem aprila, kojom se traži da SAD nastave učešće u Kforu, mirovnoj misiji NATO saveza na Kosovu. Ova rezolucija dolazi nakon izveštaja i diskusija poslednjih meseci o mogućnosti da Vašington preispita prisustvo američkih trupa u misijama NATO saveza, uključujući i Kfor. Pentagon je ranije saopštio da nije bilo najava bilo kakvih promena u raspoređivanju američkih snaga.