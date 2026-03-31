Predsednik Demokratske narodne partije (DNP) Milan Knežević sasuo je u lice premijeru Milojku Spajiću šta misli o njegovom šurovanju sa Hrvatskom i njenim političarima.

Knežević se obratio Milojku Spajiću, ali i svim crnogorskim izadjnicama kojima su puna usta Hrvatske i podrške ustašama.

Imao je predsednik DNP-a jasnu poruku za njih.

- Ali još da znate nešto gospodine Spajiću. Ako bih trebalo da biram da budem prijatelj Aleksandra Vučića ili pudlica Andreja Plenkovića kao što ste vi, ja biram da budem prijatelj Aleksandra Vučića - poručio je Knežević.

On se nije zaustavio, pa je nastavio da Spajiću sipa sve u lice.

- A vi nastavite da mašete repom svaki put kad vam dođu ovde Hrvati i traže ono što je crnogorsko i što je vlasništvo crnogorskih građana - rekao je Knežević aludirajući na Spajićevu odluku o isplati odštete Hrvatskoj u vrednosti od 17 miliona evra.

Jasno je ko dan da je Spajić spreman da prihvati svaki ultimatum koji Hrvatska traži od njega, a sve zarad kupovine još malo vremena i ostanka na poziciji na kojoj može da odlučuje.

Kneževićeva poruka svim crnogorskim izdajnicima koji udaraju na Srbiju i Srbe sa kojima su bili u vekovnom bratstvu, a sve zarad ulizivanja ustašama, pa makar to bilo i na štetu svih građana, odjekhnula je naširoko.

