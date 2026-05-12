Četiri osobe povređena je u sudaru putničkog automobila marke "sitroen" i saniteta Hitne pomoći, danas oko 11.50 časova u Jadranskoj ulici u Nišu.

Posle saobraćajne nesreće, lekarsku pomoć zatražila je tridesetčetvorogodišnja žena koja se nalazila za volanom putničkog vozila.

Na povrede se požalila još jedna osoba iz "sitroena", dok dve osobe koje su povređene bile u sanitetu Hitne pomoći.

Još uvek nije poznato da li su u sanitetu povređeni radnici Zavoda za Hitnu medicinsku pomoć iz Niša ili su u pitanju pacijenti.

Policija obavlja uviđaj na mestu sudara saniteta Hitne pomoći i automobila u Nišu i radi na utvrđivanju svih okolnosti.

