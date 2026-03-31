Međutim, stručnjaci danas tvrde da je ova metoda zastarela i netačna.

Najnovija istraživanja i kalkulatori starosti pasa pokazuju da godine psa u ljudskim godinama zavise od rase, veličine i brzine razvoja.

Zašto pravilo „1 godina = 7 ljudskih“ nije tačno?

Mit o množenju psećih godina sa 7 nastao je zbog pretpostavke da ljudi žive oko sedam puta duže od pasa. Ipak, biologija pasa je mnogo složenija.

Psi ne stare ravnomerno – u prvim godinama života sazrevaju mnogo brže, dok se kasnije tempo starenja usporava.

Kako se zapravo računaju pseće godine?

Prema novom kalkulatoru starosti pasa:

1 godina psa ≈ 12 do 15 ljudskih godina

2 godine psa ≈ oko 24 ljudske godine

≈ oko 24 ljudske godine kasnije se svaka naredna godina računa drugačije u zavisnosti od rase

Brzina starenja varira između:

malih pasa

srednjih rasa

velikih i džinovskih pasa

Razlika između malih i velikih pasa

Veličina psa igra ključnu ulogu u očekivanom životnom veku:

male rase žive duže i sporije stare

velike rase brže sazrevaju i imaju kraći životni vek

Na primer:

veliki i džinovski psi smatraju se seniorima već oko 5. godine

srednje rase stare oko 7. godine

male rase ulaze u starost tek oko 10. godine

Primer: kako se računaju godine psa

Prema novom modelu:

pas od 1 godine može imati oko 15 „ljudskih godina“

pas od 8 godina: male rase ≈ oko 48 ljudskih godina džinovske rase ≈ čak 64 ljudske godine



Zašto je važno znati pravu starost psa?

Razumevanje starosti psa u ljudskim godinama pomaže vlasnicima da:

pravilno prilagode ishranu

odrede nivo aktivnosti

prepoznaju znake starenja

planiraju veterinarsku negu

Zaključak: novi kalkulator daje precizniji uvid

Zaboravite staro pravilo „puta 7“. Novi način računanja starosti pasa uzima u obzir rasu i veličinu, pružajući mnogo realniju sliku o razvoju i zdravlju vašeg ljubimca.

Ako želite da vaš pas ima dug i zdrav život, važno je da razumete u kojoj je fazi života – a pravi kalkulator starosti je prvi korak.

BONUS VIDEO