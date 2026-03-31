Međutim, stručnjaci danas tvrde da je ova metoda zastarela i netačna.
Najnovija istraživanja i kalkulatori starosti pasa pokazuju da godine psa u ljudskim godinama zavise od rase, veličine i brzine razvoja.
Zašto pravilo „1 godina = 7 ljudskih“ nije tačno?
Mit o množenju psećih godina sa 7 nastao je zbog pretpostavke da ljudi žive oko sedam puta duže od pasa. Ipak, biologija pasa je mnogo složenija.
Psi ne stare ravnomerno – u prvim godinama života sazrevaju mnogo brže, dok se kasnije tempo starenja usporava.
Kako se zapravo računaju pseće godine?
Prema novom kalkulatoru starosti pasa:
- 1 godina psa ≈ 12 do 15 ljudskih godina
- 2 godine psa ≈ oko 24 ljudske godine
- kasnije se svaka naredna godina računa drugačije u zavisnosti od rase
Brzina starenja varira između:
- malih pasa
- srednjih rasa
- velikih i džinovskih pasa
Razlika između malih i velikih pasa
Veličina psa igra ključnu ulogu u očekivanom životnom veku:
- male rase žive duže i sporije stare
- velike rase brže sazrevaju i imaju kraći životni vek
Na primer:
- veliki i džinovski psi smatraju se seniorima već oko 5. godine
- srednje rase stare oko 7. godine
- male rase ulaze u starost tek oko 10. godine
Primer: kako se računaju godine psa
Prema novom modelu:
- pas od 1 godine može imati oko 15 „ljudskih godina“
- pas od 8 godina:
- male rase ≈ oko 48 ljudskih godina
- džinovske rase ≈ čak 64 ljudske godine
Zašto je važno znati pravu starost psa?
Razumevanje starosti psa u ljudskim godinama pomaže vlasnicima da:
- pravilno prilagode ishranu
- odrede nivo aktivnosti
- prepoznaju znake starenja
- planiraju veterinarsku negu
Zaključak: novi kalkulator daje precizniji uvid
Zaboravite staro pravilo „puta 7“. Novi način računanja starosti pasa uzima u obzir rasu i veličinu, pružajući mnogo realniju sliku o razvoju i zdravlju vašeg ljubimca.
Ako želite da vaš pas ima dug i zdrav život, važno je da razumete u kojoj je fazi života – a pravi kalkulator starosti je prvi korak.
BONUS VIDEO
Komentari (0)