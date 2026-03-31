Dve godine nakon smrti legendarne jugoslovenske rok princeze Aleksandre Slađane Milošević njen stan na Novom Beogradu stoji potpuno napušten i zapečaćen.

Scene oko zgrade svedoče o tužnoj sudbini. Terasa je ruinirana, pocepane su spoljne rolo zavese, u saksijama je uvelo cveće, a najveća misterija je nestanak njenog skupocenog automobila sa parkinga.

Na vratima stana u prizemlju zgrade na Novom Beogradu zakačena je poruka da je objekat zapečaćen i da u njega ne sme da se ulazi.

Poštansko sanduče prepuno je računa i pisama, a prema rečima komšija, niko nije kročio unutra od njene smrti 2024. godine.

"Dve godine niko nije ušao u stan"

Jedan od komšija je otkrio šta se dešava sa imovinom pokojne pevačice.

- Vidite i sve sami, šta da vam kažem? U taj stan živa duša nije ušla otkad je Slađana umrla pre dve godine. Koliko sam čuo, postoji neki spor oko nasledstva i sad sve to stoji. Ona je imala i automobil koji je parkirala tu na parkingu pored zgrade. Znam da ga je platila 25.000 evra, to je bilo 2021. u jeku korone. Taj audi je u međuvremenu nestao, a niko ne zna ni ko ga je uzeo, ni gde se sad nalazi. Poštansko sanduče je puno računa, pisama i reklama, kad se prepuni, mi ispraznimo i tako. Idite samo i pogledajte s druge strane, gde joj je terasa, kako to sada izgleda - rekao je komšija pokojne jugoslovenske zvezde.

