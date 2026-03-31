Građanima Bajine Bašte na dan izbora stigle su poruke kojima su pojedini iz opozicije pokušali da prevare narod, što je nedopustivo ukoliko žele, kako kažu, fer izbore.



Naime, poruka koja je stigla glasi: "Vrh stranke je kasno sinoć doneo odluku da se podrži lista broj 2. Očekujemo da ćete poštovati odluku rukovodstva. Aleksandar Vučić - NAŠA PORODICA!"



Iza poruke stoji suprug Ivane Rokvić, poslanice Narodnog pokreta Miroslava Aleksića, čime se obmanjuje narod koji broj na glasačkom listiću da se zaokruži davanjem pogrešne informacije.

Ovim povodom oglasio se i Miroslav Aleksić koji je u programu uživo i priznao to.

-Vučić je izjavio kako on ne može da dozvoli takve zloupotrebe, kako je on protumačio TO ŠTO SMO RADILI - rekao je Aleksić i pokušao da se ispravi, ali je bilo kasno.

Vučić: Verujem da će svi biti pohapšeni