Dijana Janković, poznatija kao Didi Džej, nedavno je zabrinula pratioce, kada je otkrila da joj je zdravlje ugroženo.

Sada se na mrežama oglasila i priznala kako se sada oseća.

Naime, pevačica je istakla da se oseća bolja i da će se uskoro vratiti radnim obavezama.

- Hvala svima koji su pitali za moje zdravlje, osećam se malo bolje i nadam se da ću se za nekoliko nedelja vratiti na posao. Voli vas Didi Džej - poručila je Jankovićeva.

"Nemam snage da hodam"

Podsetimo, Dijanu Janković je zakačio virus od kog se oporavlja, a kako je rekla za domaće medije, nije imala snage da hoda.

- Nisam baš dobro, napali su me neki virusi i jedan od njih mi je napao i srce a imam i poremećaj autoimunog nervnog sistema od tih virusa. Nisam u bolnici, lečim se od kuce, smem i u lagane šetnje, imam najbolje doktore, nadam se da ću uskoro biti bolje - rekla je Dijana i dodala:

- Nemam snage da hodam, ali me teraju da idem napolje da šetam, da bi mi se taj sistem vratio u normalu, ne sme stalno da se leži. Pa kažu da ću biti bolje samo treba vremena da se izlečim.

Sve je počelo sa vrtoglavicom i nedeljama nije znala šta se dešava. Sada je priključena na uređaj - holter, koji kontinuirano prati rad srca ili krvni pritisak tokom dužeg vremenskog perioda.

Alo/Blic

BONUS VIDEO:



