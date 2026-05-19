Treći superkompjuter trebalo bi da stigne u Državni data centar u Kragujevcu u prva tri meseca naredne godine. Najavljena je i izgradnja još jednog data centra u Dimitrovgradu, koji bi, prema rečima čelnika te opštine, trebalo da bude osam puta veći od kragujevačkog. Do 2030. godine planirana je i izgradnja data centara u Novom Sadu i Nišu.



Prema podacima iz marta, u Srbiji radi ukupno 13 data centara, dok ih je u Evropskoj uniji više od 3.000. Plan Evropske komisije je da njihovi kapaciteti u narednih sedam godina budu utrostručeni.



Direktor kompanije "Data klaud tehnolodži" Danilo Savić rekao je u Jutarnjem programu RTS-a da se trka za brzinom i snagom superkompjutera, kao i računarstva u celini, ne zaustavlja.

"Pa smo pre neki dan, neku nedelju, pustili drugi superkompjuter koji je sedam puta jači od prvog. Time stvaramo sada uslove i za korišćenje tog superkompjutera u privredi", rekao je Savić.

Objasnio je da je prvi superkompjuter bio besplatno ustupljen pre svega naučnoj zajednici – institutima, fakultetima, naučnotehnološkim parkovima i startapovima koji se u njima nalaze.

Drugi superkompjuter, takođe proizvođača "Envidije", biće dostupan i privredi.

"Ovaj treći superkompjuter koji stiže verovatno u prvom kvartalu, odnosno stići će malo i ranije, ali dok ga pustimo u rad, dok se to instalira, krenuće u prvom kvartalu naredne godine", naveo je Savić.

Dodao je da će novi superkompjuter biti "čak dvadeset puta jači" od onog koji je nedavno pušten u rad i da će imati "trideset puta više prostora za smeštaj podataka".

"Time ćemo postati definitivno najjača zemlja u južnoj i jugoistočnoj Evropi po superkompjuterskoj moći, odnosno po infrastrukturi za razvoj veštačke inteligencije", istakao je Savić.

(RTS)