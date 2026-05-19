Poljski ministar odbrane Vladislav Košnjak-Kamiš izjavio je danas u Demblinu, u novom servisnom centru za motore američkih tenkova "abrams", da Poljska kao lojalni saveznik razume da SAD reorganizuju prisustvo svojih snaga u Evropi ali da to ne sme da ide na uštrb najvećeg saveznika SAD u Evropi.



- Razumemo da se odvija reorganizacija prisustva američkih vojnika u Evropi. Ali ta reorganizacija ne može da se vrši na uštrb najvećeg saveznika SAD u Evropi. Poljska je najveći saveznik. Primeri ulaganja, nabavke oružja i to što boravak svakog pojedinog američkog vojnika plaćamo 15.000 dolara godišnje, po tome se razlikujemo od drugih evropskih saveznika - kazao je Košnjak-Kamiš.

Poljski ministar odbrane naglasio je da zato Poljska zaslužuje iskreni razgovor sa Vašingtonom i da je mučno kada iznenadi onaj saveznik kome se najviše verovalo, te je istovremeno izrazio nadu da će sve nejasnoće oko vesti iz medija da je Pentagon zaustavio rotaciju vojnika koji su već krenuli u Poljsku biti u takvom razgovoru razjašnjeni.

I poljski premijer Donald Tusk podsetio je na otvaranju tog novog servisnog centra, jednog od samo tri takva u svetu, a koji će služiti i ostalim saveznicima u Evropi, da SAD ne mogu da nadju boljeg saveznika od Poljske ali da računa na isto poštovanje, uzajamno poverenje i lojalnost kakve Poljska iskazuje saveznicima u NATO.

- Uveren sam da iako živimo u vreme izmena strategija nema situacija, uveren sam da sve te teškoće sadašnjice neće uticati na temelj naše i američke bezbednosti a taj temelj je uzajamno poverenje i rad na duge staze. Svi shvataju i u Evropi i u SAD da se ti odnosi grade na uzajamnom poštovanju i uverenju da saveznici uvek mogu da računaju jedni na druge - rekao je Tusk.

Poljski premijer naglasio je da transatlantsko savezništvo nema alternativu ali da Poljska koja nikad ne kleči, uvek je uzdignutog čela, očekuje od saveznika isto što daje - poštovanje, predvidljivost i pouzdanost, te da ništa ne dobija džabe jer niko u Evropi nije uložio u svoju bezbednost koliko Poljska.

- Nije uloga Poljske da pravi recenzije novih strategija, već da podseća: ovde imate prijatelje, najlojalnijeg saveznika. Boljeg Amerika neće naći - poručio je Tusk.

Poljski premijer upozorio je opoziciju da ne pokušava da zarad svojih političkih interesa uništi konsenzus koji je do sada vladao u Poljskoj, da su bezbednost, vojska, zaštita granice i medjunarodni savezi zemlje izuzeti iz dnevnopolitičkih sporova i da tu vlada konsenzus.