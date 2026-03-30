Pevačica Zorica Brunclik nedavno je operisana, a pre nekoliko dana je puštena iz bolnice na kućno lečenje.

Njen suprug Miroljub Aranđelović Kemiš je zamenjuje u žiriju takmičenja "Pinkove Zvezde" gde je sada prvi put otkrio kako se pevačica oseća.

Naime, nakon što ga je voditeljka Bojana Lazić srdačno najavila, Kemiš je otkrio kako se Zorica oseća i priznao da sve prati od kuće.

- Dobro veče, Bojana. Evo mene pored vas ponovo. Fantastično sam, Zorica je dobro, zaista jeste - započeo je Kemiš, a onda uputio poruku koja je raznežila sve u studiju:

- Volimo te, Zorice! Ona nas prati na striming platformi - dodao je harmonikaš.

"Kemiš će je zamenjivati u takmičenju"

Zorica Brunclik poslednjih nedelja nije članica žirija "Pinkovih zvezda", a brojni gledaoci sa nestrpljenjem iščekuju njen povratak.

Tokom odsustva pevačice njeno mesto je popunio njen suprug Miroljub Aranđelović Kemiš, a prema najnovijim informacijama, on će tu i ostati do kraja sezone.

- Niko me nije zvao u "Pinkove zvezde", mislim da će Kemiš biti na tom mestu do kraja sezone - kazala je Rada Manojlović, koja je i sama bila deo žirija u jednoj epizodi.

