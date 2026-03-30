Skandalozan mejl poslat je medijima u Srbiji oko ponoći sa mejl adrese PR-a rektorata u Beogradu u ime proširenog rektorskog kolegijuma, koji čine rektor, prorektori, generalni sekretar i svi dekani fakulteta, a u kojem su iznesene neverovatne konstrukcije i praktično srpski mediji optuženi za sve ono što su glasila koja danonoćno šire blokadersku propagandu i Univerzitet radili godinu i po dana.

Očigledan nedostatak odgovornosti Danijela Sinanija, jer se na njegovom fakultetu desila tragedija, prošireni rektorski kolegijum osuđuje kao napad. Nedostatak empatije Mutavog Đokice (rektora Vladana Đokića), koji je saučešće izjavio tek juče, promrljavši sebi u bradu na Odboru za obrazovanje, ocenjen je kao „besomučna hajka“ na njega.

Na saslušanju pred nadležnim organima povodom smrti devojke, Danijel Sinani se nemušto branio rečima da on nema ništa sa blokaderima sa Filozofskog fakulteta. Ipak, demantovali su ga njegovi poslušnici, koji su ga proglasili „novim Karađorđem“ i jasno stavili do znanja da je on njihov vođa, vođa blokadera koji su pokušali da razore Srbiju. S druge strane, rektor Mutavi Đokica, koji se sve vreme pere od blokadera, direktno je govorio na njihovim protestima. Pobuna je praktično krenula od njega.

Jedinu hajku u ovom slučaju vodila su glasila koja danonoćno šire blokadersku propagandu, koje su praktično odmah, bez istrage i bez ikakvog razloga, za pad nadstrešnice u Novom Sadu optužile državni vrh i famoznu „korupciju“.

Ta kampanja je bila toliko jaka da je najveći deo blokadera od reči „korupcija“ stvorio njihov sveti gral, najsvetiju reč kojom su mahali na svakom koraku. Korupcija, naravno, nije dokazana i postupci se još uvek vode. Međutim, to im nije smetalo da u javni prostor puste takve besomučne laži.

Blokaderski mediji već godinama šire laži

U svom mejlu prošireni rektorski kolegijum navodi i da je „umesto saosećanja, uzdržanosti i odgovornosti, javni prostor zagađen senzacionalizmom, pravno neodrživim konstrukcijama, besramnim lažima“.... Govore li vođe blokadera o sebi i o blokaderskim medijima kada ovo pišu?

Ko je lagao za dečaka koji je navodno ubijen u Valjevu? Ko je prosipao taj otrov u javni prostor? Ko se NIJE IZVINIO za te očite laži? Ko je izmislio tzv. zvučni top? Ko je u prvi mah od vodenog topa na parkingu, na vozilima MUP-a, već ujutro 15. marta video „zvučni top“ pa se onda nemušto ispravljao oko 14 časova? Da li je to bila tzv. "Eko straža" ili srpski mediji?

Da li se neko seća devojke kojoj je navodno slomljena vilica u Novom Sadu, zbog čega je premijer Vučević, ODGOVORNO i LJUDSKI, podneo ostavku? Kako je ta ista devojka sa navodno slomljenom vilicom govorila na protestu samo dva dana kasnije?

Gde je bila odgovornost proširenog rektorskog kolegijuma kada je devojka skočila u smrt, da svi zajedno podnesu ostavku poput Vučevića? Gde je bilo saosećanje tih istih, a posebno glasila koja danonoćno šire blokadersku propagandu i blokadera kada se desilo upucavanje i ranjavanje nožem u kampu ispred Skupštine? Zašto tada niko nije saosećao sa upucanim Milanom Bogdanovićem, već je maltene branjen ubica u pokušaju Vladan Anđelković? Zašto se nisu ogradili od večitog studenta Fakulteta savremenih umetnosti Damjana P. (27) koji je izbo čoveka na tom istom mestu?

Mnogo je pitanja na koja blokaderi, kojima pripada i prošireni rektorski kolegijum Univerziteta u Beogradu, a posebno njihove vođe Sinani i Đokica, treba da odgovore.

Ipak, ovo skandalozno saopštenje obiluje terminima „odgovornost“ i „stručnost“. Od odgovornosti, po tome da Sinani i Đokica još uvek nisu podneli ostavke, nema ni reči. A da li ima „stručnosti“ u prljavom poslu koji su radile medijska godinu u po dana, u sprezi sa rektorskim kolegijumom?

Suđenje bez suda, u stilu nacističkih prekih sudova, odvija se 24/7 na frekvencijama tih blokaderskih medija. Pravi medijski krstaški rat od prvog momenta je poveden protiv Srbije od trenutka pada nadstrešnice. „Neistinite informacije, klevete, nestručna i zlonamerna tumačenja“, kako navodi rektorski kolegijum, stalna su pojava na blokaderskim, a ne na srpskim medijima.

Upravo tzv. anketna komisija, koja je plasirala u javnost termine „odgovornost“, „stručnost“ i „transparentnost“, iako neformalno udruženje ideologa blokadera, profesora Univerziteta, dobila je najveći prostor na blokaderskim medijima da prosipa svoj otrov.

Sredinom oktobra 2025. godine oni su „zaključili“, kako piše glavni blokaderski medij, da je pad nadstrešnice posledica delovanja kriminalne grupe na čelu sa predsednikom Republike Aleksandrom Vučićem.

Neverovatna konstrukcija, u kojoj je, poput Karle del Ponte i Džefrija Najsa u Haškom tribunalu, tzv. anketna komisija na sebe preuzela ulogu dželata Haškog tribunala koji za potrebe osude Srba i srpskog vojnog i političkog vrha smišlja termin „udruženi zločinački poduhvat“. Na isti način je Tanasije Marinković, profesor Pravnog fakulteta, na kojem je dekan Bojan Milisavljević, jedan od potpisnik skandaloznog saopštenja proširenog rektorskog kolegijuma, od slučaja pada nadstrešnice stvorio „udruženi zločinački poduhvat“, na čijem je čelu predsednik Srbije.

Sve te gnusne bljuvotine, glasilo koje širi blokadersku propagandu je guralo u prvi plan, repriziralo unedogled, militarizujući svoju publiku, koja je nakon toga bila spremna da pije krv svojih sunarodnika. Suđenje bez suda je postala stalna praksa.

Pitanje uređivačke i političke zloupotrebe ljudske nesreće na primeru poginule devojke na Filozofskom fakultetu posebno je apostrofirano od strane kolegijuma ideologa blokadera.

Pa ima li veće političke zloupotrebe ljudske nesreće radi obračuna sa političkim vrhom, od primera Dijane Hrke, majke koja je u padu nadstrešnice izgubila sina, a koja je za potrebe borbe protiv Srbije naterana (barem je javnost takav utisak stekla) da navodno štrajkuje glađu?

Seća li se danas iko hordi pripadnika glumačke sekte koje dolaze i celivaju joj ruke kao patrijarhu ludačkog pokreta, pokušavajući da profitiraju na njenoj nesreći? Privatizacija nesreće porodica koje su izgubile najmilije najbolje se osetila kada su predsednik Srbije i tadašnji premijer Vučević obilazili grobove nastradalih.

Ljudski, saosećajno, hrišćanski, oni su palili sveće za nastradale, sa najvećim mogućim pijetetom. Blokaderi, s druge strane, su priznavali samo one žrtve čije su porodice, poput Dijane Hrke, pristali da stanu uz njih i napadnu svoju zemlju. Takvih, nije bilo puno. Kada su shvatili da neće uspeti da ih sve stave pod svoje, kao što nisu uspeli ni kada se desio Ribnikar, ili masovna ubistva u selima oko Mladenovca, blokaderi su im prosto OTELI njihove najmilije, stradale u padu nadstrešnice.

Dok su porodice palile sveće, molile se Bogu i davale parastose za 40 dana, pola godine i godinu dana od smrti, blokaderi su izvodili satanističke rituale u gluvo doba noći na raskrsnicama po Srbiji.

Prošireni kolegijum blokaderskih ideologa sada poziva na „uzdržanost i poštovanje dostojanstva preminule studentkinje i njene porodice“. Ko je uvredio dostojanstvo preminule studentkinje i njene porodice, ako nije dekan Danijel Sinani kada je u policiji na saslušanju rekao da je bila luda i da je sama skočila sa prozora?

Ko je uvredio dostojanstvo porodice Firić, koja je u tragediji pada nadstrešnice izgubila Saru i Valentinu, dva anđela, i njihovog deku Đorđa? Blokaderi su ih vređali zbog nacionalne pripadnosti i optuživali da su prodali svoju decu, što je Romima, kako su oni sami navodili, svojstveno. Oni su div-majku Danijelu Karanović nazivali „prodanom dušom“, koja je „prodala“ svoju mrtvu decu vladajućoj stranci. Sve to su radili samo zato što su Firići, dostojanstveno i ljudski, stali uz svoju zemlju u svom najvećem bolu, jer je njihova država stala uz njih kad im je bilo najteže.

Nikada, nijednom, blokaderski prošireni kolegijum nije izdao slično saopštenje kada su u pitanju Firići, da zaštite njihovo dostojanstvo, pozivajući na uzdržanost.

Najviše ih interesovalo povećanje plata

Ipak, samo četiri meseca nakon pada nadstrešnice u Novom Sadu, tzv. rektorski kolegijum je izdao saopštenje sa pozivom da se ispuni „četvrti zahtev plenuma studenata“.

Podsećamo, taj zahtev se ticao finansiranja fakulteta, a posebno plata profesora. U više navrata oni su sastančili i razgovarali o sopstvenim platama. Dok je prošla akademska godina visila o koncu, oni su razmišljali isključivo o svojim platama! Nisu stali u zaštitu Firića i svih onih koje su blokaderi napadali, jer NISU IMALI VREMENA! Razgovarali su o „četvrtom zahtevu“ i kako da ucenom države sebi obezbede veće plate, koje su ionako bezobrazno visoke.

Podsetimo, prošireni rektorski kolegijum, koji se ovog puta oglasio, čine rektor, prorektori, generalni sekretar i dekani svih fakulteta. U ovom slučaju, potpisnici ovog sramnog saopštenja su:

Rektor Vladan Đokić, prorektor za nastavu Dejan Filipović, prorektorka za finansije Zorica Vujić, prorektor za međunarodnu saradnju Nebojša Bojović, prorektor za nauku Vladimir Cvetković, generalni sekretar Marija Kostadinović i dekani:

Arhitektonski fakultet — prof. Vladimir Lojanica; Građevinski fakultet — prof. dr Branislav Bajat; Elektrotehnički fakultet — prof. dr Zoran Čiča, v.d. dekana; Mašinski fakultet — prof. dr Vladimir Popović; Poljoprivredni fakultet — prof. dr Vladan Bogdanović, v.d. dekana; Rudarsko-geološki fakultet — prof. dr Aleksandar Cvjetić; Saobraćajni fakultet — prof. dr Milorad Kilibarda; Tehnički fakultet u Boru — prof. dr Dejan Tanikić; Tehnološko-metalurški fakultet — prof. dr Mirjana Kijevčanin; Fakultet organizacionih nauka — prof. dr Marko Mihić; Šumarski fakultet — prof. dr Branko Stajić; Geografski fakultet — prof. dr Velimir Šećerov; Biološki fakultet — prof. dr Ljubiša Stojanović; Fakultet za fizičku hemiju — prof. dr Miroslav Kuzmanović; Fizički fakultet — prof. dr Voja Radovanović; Hemijski fakultet — prof. dr Goran Roglić; Matematički fakultet — prof. dr Zoran Rakić; Medicinski fakultet — prof. dr Nataša Milić, v.d. dekana; Stomatološki fakultet — prof. dr Vojkan Lazić; Farmaceutski fakultet — prof. dr Nataša Bogavac-Stanojević; Fakultet veterinarske medicine — prof. dr Milorad Mirilović; Ekonomski fakultet — prof. dr Žaklina Stojanović; Pravoslavni bogoslovski fakultet — prof. dr Zoran Ranković; Fakultet za obrazovanje učitelja i vaspitača — prof. dr Danimir Mandić; Fakultet bezbednosti — prof. dr Mladen Milošević; Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju — prof. dr Sanja Đoković; Fakultet političkih nauka — prof. dr Darko Nadić, v.d. dekana; Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja — prof. dr Sanja Mandarić; Filozofski fakultet — prof. dr Danijel Sinani; Filološki fakultet — prof. dr Iva Draškić Vićanović; Pravni fakultet — prof. dr Bojan Milisavljević.

