Po nalogu dežurnog tužioca Tužilaštva KS, policijski službenici Uprave policije MUP-a KS lišili su slobode dvojicu osumnjičenih zbog sumnje da su počinili krivično delo trgovina ljudima u vezi sa seksualnim iskorišćavanjem tri ženske osobe, od kojih su dve maloletne.

Postupajući tužilac odlučio je zadržati osumnjičene 24h, nakon čega će u tom zakonskom roku odlučiti o daljnim merama protiv istih.

Sumnjiče se da su u proteklom periodu koristeći pretnje i prisilu, navodili i vrbovali oštećene u cilju iskorišćavanja prostitucijom radi sticanja protivpravne imovinske koristi.