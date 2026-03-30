Vršilac dužnosti šefa samoproglašene Donjecke Narodne Republike Denis Pušilin izveštava je o napredovanju ruskih oružanih snaga u Konstantinovki.

- Ovde vidimo glavna borbena dejstva u centralnom delu... gde su naši položaji poboljšani, kao i u području železničke stanice i istočnog dela - rekao je on novinskoj agenciji Vesti .

Prema njegovim rečima, ruski borci su takođe povećalil napade na Grišine i zauzeli povoljnije položaje, uprkos neprijateljskom otporu.

Kako je sredinom marta izjavio načelnik Generalštaba Oružanih snaga Rusije Valerij Gerasimov, ruska vojska je već "preuzela kontrolu nad preko 60% Konstantinovke".

Rekao je da su trupe su stigle do jugozapadnih predgrađa i nastavljaju da napreduju dublje u naseljeno područje.

Grad se nalazi 55 kilometara od Donjecka . To je važno tranzitno železničko čvorište. Konstantinovki igra ključnu ulogu za ukrajinske oružane snage u snabdevanju pravca Kramatorsk-Slovjansk.

