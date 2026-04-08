Nina Đogani je progovorila o vršnjačkom nasilju koje je godinama trpela.

Kako je otkrila, tokom školovanja je bila maltretirana zbog dešavanja u rijaliti programima u kojima su učestvovali članovi njene porodice.

- Trpela sam vršnjačko nasilje kada sam bila mala. I u školi i u naselju u kom sam izlazila, baš me deca nisu volela. Tukli su me, vređali, udarali mi ćuškice i slično...Razlog je to što mi je sestra Luna i što su mi roditelji poznati, to je bilo najviše kada je bila prva sezona rijalitija. Prestalo je kada sam završila osnovnu školu - rekla je Nina u emisiji "Amidži šou".

"Nije mi bilo lako da progutam dečkov odlazak u zatvor"

Podsetimo, Nina je pred našim kamerama otkrila i kako se izabranik nosi sa njenom popularnošću.

- Iskreno, ni meni nije bilo lako da "progutam" njegov odlazak u zatvor, niti je njemu lako zbog moje slave. On bi najviše voleo da sam ja potpuno anonimna. Nekoliko puta se uplašio kad bi mi ljudi prišli. Jednom je izašao do prodavnice, a ja sam ostala u autu i jela palačinku. Prišlo mi je pet devojčica da se fotografišemo, a on se sledio jer je mislio da će me neko napasti. Teško mu je jer nikad ne zna kako će neko reagovati. Njemu baš teško dolazi to eksponiranje, baš je rigorozan. On kaže: "Znam da sam u vezi sa poznatom devojkom, ali ne želim da se moja privatnost narušava". Meni bude žao jer nekad napravimo prelepu fotku, a ja moram da mu stavim srce preko cele glave na Instagramu jer on tako traži. Svakako, prezgodan je i prelep, savršen je. Dok je bio u pritvoru, baš se nabildovao. Imali smo posete tri puta mesečno i svaki put kad bih ga videla, bio je sve veći. Ima takvu genetiku i metabolizam da može da jede bilo šta i da ima trbušnjake - rekla je Nina Đogani za Alo.

