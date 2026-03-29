Aleksandra Prijović i Ljuba Perućica su bili u emotivnom odnosu pre više od 10 godina, a pevač je sada progovorio o ljubavi.

Godinama se spekulisalo da je Ljuba prevario Aleksandru, a on je sada to i potvrdio.

- Istina je da sam je prevario, ali to je glupa tema. Ljudi to sve uzimaju zdravo za gotovo i ružno gledaju na to. Ne opravdavam sebe, ali šta momci sa 24 godine rade? Bili smo par kao svaki drugi i ne znam zašto se pravila tolika buka oko toga. Bili smo baš mladi. Muško si, mlad, lud, sve mi je bilo na dohvat ruke... Zato sam i otišao jer sam shvatio da tako neće ići. Nisam joj rekao da sam je prevario jer nisam hteo još više da je povredim. Nisam lagao, to je bilo prećutno, nikada me nije ni pitala. Uglavnom lažni moralisti najviše komentarišu. Nakon raskida sam stvarno ludovao, svega je bilo. Mislim da to svaki muškarac koji je mlad treba sebi da priušti. Svako treba da prođe taj deo života - pričao je Perućica.

"Neka svako prizna svoj greh"

Na pitanje da li misli da je Aleksandra njega prevarila Perućica je dao misteriozan odgovor.

- Ne znam. Ne mogu da kažem da sam video ili da sam siguran. Aleksandra to zna i mora da prizna, ako ima šta uopšte, ja nikada nikoga ne bih ofirao. Priznao sam svoj greh, neka prizna i ona svoj. Čak i da znam, nikada ne bih govorio o tome, najiskrenije. Za sebe mogu da kažem, za druge ne. Meni niko nikada nije to rekao, a i da mi je rekao, ne bih verovao dok to ne vidim svojim očima. Glupa je tema, to je bilo baš davno. Bili smo mladi, ona danas ima srećnu porodicu, decu kao i ja sa druge strane i bezveze je pričati o tome uopšte - zaključio je pevač.

