Ljuba Perućica je nedavno progovorio o braku sa voditeljkom Katarinom Kolozeus, a osvrnuo se i na navodnu gej aferu koja je svojevremeno tresla region.

Glavni akteri gej afere bili su Ljuba i njegov dugogodišnji prijatelj i kolega Milan Dinčić Dinča.

Odmah je istakao da su to budalaštine i demantovao sve navode, a onda priznao i da zna ko je sve to plasirao.

- Mislim da znam ko je to napisao, ali neću da kažem da se ne ogrešim. Ranije sam se, pre nego što smo dobili porodice i decu, družio sa Dinčom. Družili smo se, putovali, provodili smo mnogo vremena zajedno. Nismo imali nikakvih problema, a onda se neko našao pametan i napisao kako smo nas dvojica gejevi. Taj novinar se čak meni i javio, pitao sam ga da li je pametan, pogotovo što smo nas dvojica imali devojke na sve strane. Rekao mi je: "Ma šalimo se malo, svi znaju da je to zezanje". Rekao sam da mi se to ne sviđa, ali to je povuklo. Nikada nisam želeo da tužim nikoga, uvek sam pravedno gledao na stvari, to je tako ispalo i nije mi se svidelo - ispričao je Ljuba u jednoj emisiji.

"Suprugu sam upoznao na televiziji"

Podsetimo, Perućica je otvorio dušu o braku sa Katarinom, a potom i priznao sve o njihovom upoznavanju i kako je do istog i došlo.

- Upoznali smo se na televiziji, ja se toga i ne sećam. Zvanično smo se upoznali kada me je zamolila da me snimi za emisiju "Paparazzo", ona je vodila i uređivala tu emisiju. Rekao sam: "Okej, usluga za uslugu, tebi treba materijal za emisiju, a ti meni daš broj telefona" i ona nije pristala. Igrom slučaja, Jelena, Dinčina sadašnja žena je radila sa njom na televiziji. Jeleni je bila potrebna neka informacija o Dinči, pa je ona zamolila Katarinu da pita mene, a Kaća nije hteo da je ne bih smarao. Jelenu je interesovalo do kada ćemo Dinča i ja da budemo na zimovanju. Počeli smo da se dopisujemo, otišli smo na kafu i evo sada imamo sina - ispričao je Ljuba.

BONUS VIDEO: