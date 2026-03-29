Kabinet izraelskog premijera Benjamina Netanjahuua saopštio je danas da priprema bezbednosni plan koji će "omogućiti hrišćanskim liderima bogosluženje u crkvi Svetog groba u Jerusalimu".

-Tokom poslednjih nekoliko dana Iran je više puta gađao balističkim raketama sveta mesta tri monoteističke religije u Jerusalimu. Zbog toga je Izrael zamolio vernike svih vera da privremeno ne dolaze na bogosluženja na sveta mesta u Starom gradu Jerusalima, kako bi ih zaštitio. Fragmenti rakete pali su na samo nekoliko metara od crkve Svetog groba, navodi se u saopštenju kabineta izraelskog premijera, prenosi Tajms of Izrael.

Jutros su izraelski policajci sprečili patrijarha Jerusalimskog, kardinala Pjerbatistu Picabalu, poglavara Kustodije Svete zemlje oca Frančesku Jelpu i hrišćanske vernike da dođu do crkve Svetog groba u Starom gradu Jerusalima na misu za praznik Cveti, što je izazvalo ogorčenje kod mnogih saveznika Izraela.

-Nije bilo nikakve zle namere policije, već samo briga za bezbednost kardinala i njegove pratnje. Izraelske bezbednosne službe pripremaju plan koji će crkvenim liderima omogućiti da se mole na svetom mestu u narednim danima, navodi se u saopštenju Netanjahuuovog kabineta.

U međuvremenu, predsednik Izraela Isak Hercog pozvao je patrijarha Jerusalimskog, kardinala Pjerbatistu Picabalu, da bi mu izrazio "veliko žaljenje" zbog odluke izraelskih policajaca da spreče služenje praznične mise u crkvi Svetog groba.

-Objasnio sam mu da je incident proistekao iz bezbednosnih razloga. Potvrdio sam mu nepokolebljivu posvećenost Izraela slobodi veroispovesti za sve vere i očuvanju statusa kvo na svetim mestima u Jerusalimu, izjavio je Hercog.