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Američka vojska saopštila je da je izvela snažan talas napada na desetine ciljeva Revolucionarne garde u Iranu, pri čemu su, kako tvrdi, pogođeni komandni centri, raketni i bespilotni objekti i pomorski kapaciteti.

Istovremeno, jordanska protivvazduhoplovna odbrana navela je da je presrela i oborila pet raketa lansiranih iz Irana.

Saudijska Arabija, takođe, navodi da su na istoku te zemlje jemenski Huti izveli napad u koordinaciji sa iračkim oružanim grupama i milicijama, piše Rojters.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu je, u međuvremenu, izjavio da Izrael i Sjedinjene Američke Države dele isti cilj kada je reč o Iranu – da Teheran ne dođe u posed nuklearnog oružja.

Netanjahu, koji je bio u poseti Vašingtonu, vratio se u Izrael, istakavši da američki predsednik Donald Tramp ima tri mogućnosti – postizanje diplomatskog sporazuma s Iranom, nastavak pritiska kroz sankcije i druge mere, ili vojnu akciju.

S druge strane, iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči upozorio je evropske države, pre svega Kipar i Bugarsku, da ne dozvole Sjedinjenim Američkim Državama korišćenje svojih vojnih baza za eventualne napade na Iran.

Za to vreme, turski predsednik Redžep Tajip Erdogan izjavio je da će njegova zemlja nastaviti da pruža podršku libanskim oružanim snagama i da je spremna da pomogne u obnovi juga Libana, dodajući da je Ankara voljna da doprinese unapređenju odnosa Bejruta i Damaska.

Uživo

Hamas tvrdi da je postignut sporazum o okončanju sukoba, Tramp poručuje da je dogovoreno razoružanje u Pojasu Gaze

Visoki zvaničnici Hamasa saopštili su da je postignut sporazum o okončanju sukoba sa Izraelom, nakon što je predsednik SAD Donald Tramp rekao da je ta palestinska militantna grupa spremna da se razoruža.

Iran optužio SAD za napad na civilne objekte

Iranski zvaničnici optužili su danas Sjedinjene Američke Države za napad na stambene objekte civila na ostrvu Kešm, ocenjujući da je reč o nastavku, kako navode, "američkih zločina na teritoriji Irana".

Predsednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Kalibaf rekao je na mreži Iks da Vašington "svakodnevno prlja ruke novim zločinom" i da je napad na kuće civila na ostrvu Kešm nastavak prethodnih napada u Minabu i Lamerdu.

"Amerikanci su se navikli da nadoknađuju udarce koje dobijaju na bojnom polju prolivanjem krvi nevinih", naveo je Kalibaf i dodao da će, kako je rekao, odgovorni "platiti cenu". Portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Ismail Bagei takođe je osudio napad, navodeći da su u njemu uništene kuće i da su poginuli taksista Kejsar Džaafari, njegova supruga Zahra Džafari i njihovo dvogodišnje dete Sina.

On je ocenio da ti događaji predstavljaju "zločine koji podsećaju na terorističke akcije ISIS-a" i optužio je SAD da ih sprovode pod parolom "mira kroz silu", sa ciljem, kako je naveo, kažnjavanja Irana zbog insistiranja na svojim pravima, dostojanstvu i nezavisnosti. Iranski zvaničnik je dodao da, prema njegovim rečima, napadi, sankcije i pretnje neće oslabiti Iran, već će dodatno ojačati odlučnost i jedinstvo građana u odbrani zemlje.

Kako je juče objavljeno, tri eksplozije čule su se na iranskom ostrvu Kešm tokom noći, a prema navodima očevidaca, pogođeno je bilo stambeno naselje.

NNA: Izrael tokom noći izveo masovne napade na jug Libana Izrael je izveo masovne noćne napade na jugu Libana, a snažne eksplozije izazvale su oštećenja na kućama.