Bivši rijaliti učesnik Ivan Marinković zauzeo je visoko četvrto mesto u rijalitiju "Eilta 9" zbog čega je prezadovoljan, ali nije imao lepe reči za Staniju Dobrojević koja je pobedila.

Naime, bivši muž Goce Tržan uvek je zauzimao pozicije među prvih 10, a ovaj plasman ga je iznenadio.

- Realno nadao sam se, uvek sam tu negde u prvih pet, šest, ali ovo stvarno četvrto mesto me iznenadilo. Negde realno kad pogledaš situaciju to jesam ja, ja jesam negde ono pokidao ovu sezonu pored ovih glavnih aktera, tako da sam prezadovoljan - rekao je on, pa je nastavio:

-Što se pobednice Stanije tiče, ovo je druga sezona da ne volim nijednu pobednicu, ali ako sam morao da biram to bi bila nažalost Stanija, ali drago mi je što je Aneli doživela još jedan krah, ali videćemo tek će da usledi u "Narod pita" sve dalje.

Svađe sa Stanijom

Podsetimo, Stanijin i Ivanov odnos nije bio idealan, ali su za crnim stolom uvek iskreno rekli jedno drugome šta misle.

Na pitanje da li planira da stupi u kontakt sa sinom Željkom i ćerkom Lenom, Ivan priznaje da još uvek to ne zna.

- Videćemo šta sledi, Željku je rođendan za pet dana, tako da ćemo videti šta će biti, naćete sutra. Za Lenu isto, otom potom, ima mnogo stvari koje treba da se reši.

Alo/ I. R, L. A.

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