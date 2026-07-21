Iako je Stanija Dobrojević pod budnim okom javnosti, njen brat Sani uspeo je donekle da sačuva svoju privatnost, te se sklanja od medija, a malo ko zna i čime se bavi.

Naime, starletin brat je po struci veterinar, uživa u prirodi, pešačenju i planinarenju i lepim putovanjima, a sestru takođe izbegava javno da komentariše.

Sani je po profesiji doktor veterine, a posvećenost poslu i ljubav prema životinjama doveli su ga do toga da otvori sopstvenu privatnu veterinarsku kliniku u Rumi, gradu u kojem živi i radi.

Pored toga, Sani privlači pažnju i svojim izgledom, puca od mišića, vodi sportski stil života i vodi računa o sebi, a u kraju u kom živi i radi, svi imaju za njega samo reči hvale.

Ima i kućnog ljubimca

Kako je veterinar i ljubitelj životinja, i sam ima kućnog ljubimca, psa, kojeg često vodi na putovanja i kampovanja sa sobom.

I dok mu se sestra borila noćas u Eliti za prvo mesto, Sani nije pratio aktuelni šou program. Naime, on je sa prijateljima otišao na kampovanje, odakle je objavljivao fotografije iz prirode, a Stanija takođe uvek o bratu priča sve najbolje.

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