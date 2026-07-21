Javni rat između Stanije Dobrojević i njenog bivšeg verenika Asmina Durdžića tokom finala "Elite 9" dostigao je tačku ključanja kada su pred kamerama iznete šokantne tvrdnje o tome koliko je zaradila na imanju u Šimanovcima.

Naime, Asmin je govorio da je Stanija zaradila oko 400.000 evra, te i da se dobro unovčila.

Nakon osmogodišnje pauze od rijaliti formata, Stanija Dobrojević se vratila pred kamere kako bi ispričala svoju stranu priče o vezi sa Asminom Durdžićem, a ono što smo gledali prethodnih meseci pred kamerama, po svemu sudeći joj se isplatilo.

- Želela sam da dođem ovde, u epicentar medija, kako bi se čula i moja strana priče. Kada sam bila u Americi, naišla sam na pogrešnog čoveka – Asmina, i to baš onda kada sam najviše želela da osnujem porodicu – rekla je Stanija nakon što se je došla da se sa njim suoči oči u oči.

Asmin prozivao i Aneli

Podsetimo, Asmin je govorio sve vreme da su njegova sadašnja i bivša ušle u rijaliti kako bi zarađivale na uštrb njegovog imena.

-Ja sam pokazao da su Aneli i Stanija iste. Obe su ušle na moj račun! I onda pričaju kako treba da pobede. Aneli priča kako treba da pobedi, a zarađivala je tri godine na osnovu mene, dok je Stanija uzela neverovatnih 400.000 evra i kao ona treba da pobedi - rekao je ranije.

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