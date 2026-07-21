Majka Stanije Dobrojević, Slavica, ponosna je nakon što je ćerka osvojila prvo mesto u Eliti 9, te je posle superfinala sumirala utiske, i otkrila da ne smatra da je bivši dečko njene ćerke, Asmin Durdžić trebalo da osvoji mesto koje je osvojio.

Slavica je preponosna na naslednicu, pa u studiju na Pinku nije skidala osmeh, a za Alo je sumirala i utiske posle svega.

-Nisam očekivala ali jak mi je drago. Srećna sam zbog nje ovo je jako lepa nagrada za sve što je proživela. Ne znam na šta će potrošiti nagradu.. Bilo je bolnih i ružnih trenutaka. Nije mi se dopadao njen vulgaran i prost nastup. To joj najviše zameram, ali je razumem jer su se i ostali koristili ružnim rečima.

Što se Asmina tiče, nije zaslužio plasman koji je dobio. Neću moći da mu oprostim neke stvari, on je imao priliku da se izvini, to je mogao da uradi u pravo vreme, a sve što se desilo posle nije sada važno - rekla je Slavica iskreno.

"Nije trebalo da vređaju porodicu"

Ona je potom otkrila šta misli o okršaju koji je Stanija imala sa Urošem Stanićem, kada je došlo do fizičkog obračuna.

-Ona je došla naknadno i nije bila spremna da podnese uvrede i nije mogla da se iskontroliše. Drago mi je da je stavila tačku na odnos sa Asminom. Ona je svoj deo završila. Pogađale su me uvrede, stvarno nema smisla. Čemu potreba da se vređa porodica. Vređajte se između sebe, čemu potreba da vređate porodicu. Inače, Staniju ću da kritikujem kod kuće, biće to žestoke kritike, bila je prosta u nekim trenucima, ali vi tome nećete da prisustvujete - iskreno je rekla Slavica za Alo!

Alo/ L. A, I. R.

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