Prvi poručnik Tajler Džejms Fihan (25) i vojnik Izabela Gonzales (19) poginuli su u napadu izvedenom u petak na vazdušnu bazu Muafak Salti u Jordanu.

Gonzales, iz Keroltona u Teksasu, poginula je u petak, dok je Fihan, koji se prijavio u vojsku u Evi Biču na Havajima, ali je prema rečima njegovog oca za CNN uglavnom živeo u Džordžiji, preminuo u subotu, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

U izjavi za CNN, Fihanovi roditelji rekli su da su „potpuno slomljeni i očajni“, dodajući da je njihov sin trebalo da se oženi po povratku sa misije.

„Želimo da Amerika i svet znaju da je Tajler živeo punim životom i da je za svojih 25 godina postigao više nego što većina ljudi postigne za ceo život“, naveli su njegovi roditelji Stiven i Šari Fihan.

Iranska Islamska revolucionarna garda (IRGC) preuzela je odgovornost za napade u saopštenju objavljenom u subotu. U saopštenju Pentagona navodi se da je dvoje vojnika poginulo „tokom neprijateljskog napada“.

Još nekoliko američkih vojnika je povređeno, uključujući četvoricu koji su morali da budu evakuisani u bolnicu u Jordanu, ali su kasnije pušteni, saopštila je tokom vikenda američka Centralna komanda.

Pentagon je naveo da će istraga o napadu biti nastavljena.

Smrt vojnika, koja je prvobitno objavljena u subotu, predstavlja prve američke žrtve iranskih napada od marta.

Ministarstvo odbrane SAD saopštilo je u nedelju da je još jedan pripadnik vojske poginuo tokom kontrolisane detonacije oborenog iranskog drona. Dodato je da su američke snage pronašle neidentifikovane posmrtne ostatke u Jordanu nakon što je jedan vojnik bio proglašen nestalim u akciji.

Prema rečima jednog zvaničnika administracije, svečani ispraćaj četvorice pripadnika vojske biće održan u sredu.

Ovim smrtnim slučajevima broj američkih vojnika poginulih u gotovo petomesečnom ratu povećan je na 17.

Šest rezervista američke vojske poginulo je 1. marta u direktnom iranskom napadu na improvizovani operativni centar u luci Šuaiba u Kuvajtu. Nekoliko dana kasnije, jedan vodnik američke vojske preminuo je od povreda zadobijenih tokom napada u Saudijskoj Arabiji.

Dana 12. marta, šest pripadnika američke vojske poginulo je kada se američki avion za dopunu goriva KC-135 Stratotanker srušio na zapadu Iraka, iako je utvrđeno da incident „nije bio posledica neprijateljske niti prijateljske vatre“.

Nedavno zatišje u borbama ustupilo je mesto sukobu koji je tokom protekle nedelje sve više ličio na rat punih razmera. SAD su gađale iranske železnice, puteve i tunele, dok je Iran izvodio napade na sve veći broj zemalja u regionu.

Uprkos napadima, zvaničnici su tokom vikenda izrazili nadu da je diplomatsko rešenje i dalje moguće. Državni sekretar SAD Marko Rubio izjavio je u nedelju da su SAD „i dalje otvorene“ za razgovore, dok je iranski zvaničnik rekao da je i Teheran spreman za pregovore.

Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je u subotu da su pogibije američkih vojnika „veoma tužna stvar“.

„Mrzimo da vidimo da se to dešava“, rekao je on za NewsNation. „To je služenje našoj zemlji.“