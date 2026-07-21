Umesto da prijavi krađu, saobraćajnu nezgodu ili drugi problem, mirno je rekao da je prethodno vozio pod dejstvom alkohola.

Njegovo priznanje zbunilo je dežurnog policajca, koji nije odmah poverovao da muškarac govori istinu. Kako bi proverio njegove navode, pregledao je snimke nadzornih kamera. Na njima se jasno videlo da je osumnjičeni nekoliko minuta ranije stigao automobilom, parkirao vozilo ispred stanice i zatim ušao unutra.

Na lice mesta ubrzo su stigli pripadnici saobraćajne policije i obavili alkotest. Rezultati su pokazali da je u organizmu imao više od dva promila alkohola. Zbog toga mu je odmah oduzeta vozačka dozvola, a protiv njega pokrenut postupak zbog vožnje u alkoholisanom stanju.

Prilikom pregleda automobila policajci su, prema navodima lokalnih medija, pronašli i otvorenu bocu alkoholnog pića. Taj detalj dodatno je potvrdio sumnju da je za volan seo nakon konzumiranja alkohola. Muškarac se tokom razgovora izvinjavao, govorio da je pogrešio i uveravao službenike da više nikada neće ponoviti isti postupak.

Ipak, njegovo priznanje nije moglo da promeni zakonsku proceduru. Prema propisima koji važe u Poljskoj, upravljanje vozilom pod dejstvom alkohola predstavlja ozbiljno krivično delo. Za takav prekršaj predviđena je kazna do tri godine zatvora, visoka novčana kazna, kao i višegodišnja zabrana upravljanja motornim vozilima.

O konačnoj kazni odlučiće nadležni sud. Neobičan slučaj brzo je privukao pažnju javnosti jer se retko događa da vozač sam dođe u policijsku stanicu i prizna prekršaj koji je upravo počinio. Upravo zbog toga mnogi ovaj događaj nazivaju jednim od najneobičnijih policijskih slučajeva poslednjih godina u Poljskoj. Policija je ponovila apel vozačima da nikada ne sedaju za volan nakon konzumiranja alkohola, podsećajući da jedna neodgovorna odluka može ugroziti sopstveni život, putnike i druge učesnike u saobraćaju svakoga dana.