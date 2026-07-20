U toku je final Elite 9! Dvadeset učesnika se bori za titulu najboljeg i velikih 100.000 evra. Tokom cele noći biće pravljeni preseci, sve do rane zore kada ćemo saznati ime onog kog Balkan najviše podržavaVečeras će biti stavljena tačka na još jednu sezonu rijalitija "Elita".

Posle deset meseci ispunjenih brojnim izazovima, sukobima, neočekivanim obrtima i emotivnim trenucima, superfinalisti će se boriti za vrednu nagradu i titulu pobednika "Elite 9".

Prvi koji je napustio rijaliti je Nenad Macanovic Bebica koga niko nije dočekao, a majka njegove partnerke Teodore Delić odmah ga je verbalno napala i dala mu do znanja da od njihove romanse nema ništa.

- Danas je dan kada treba da zagrlim svoje dete. On je već tri godine sahranjen, ne bih pričala o mrtvacima. Ne želim da ga vidim. Došao je da uništi moje dete. Nek ostavi moju ćerku za vjek vjekova - rekla je, pa nastavila:

- Ona je stesala da bi je on više tukao i ostavljao masnice po njoj. Neka ide ineka bije svoju ćerku, a moja ćerka će odlučiti da li će biti uz porodicu ili sa monstrumom. Ali mislim da je shvatila ona to odavno. Ovakav monstrum se ne rađa - istakla je.

- Mene ne interesuje. Teodora će im objasniti mnoge stvari - odgovorio je Bebica.

- Ona te je pokrivala tri godine, a ti si je tukao - optužila ga je Teodorina majka.

- Već sam pričao. Ona će razgovarati sa roditeljima - rekao je Bebica.





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