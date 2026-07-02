Hladni zidovi, apsolutna tišina i atmosfera koja mnogima izaziva nelagodu – za većinu ljudi to bi bio opis najgorih noćnih mora. Za Džejkoba Voša, mladog pogrebnika iz maglovitog Jorkšira, to je svakodnevica.

Ipak, ovaj neobični mladić uspeo je da spoji dva nespojiva sveta – tabu temu smrti i savremene društvene mreže – i postane prava TikTok senzacija zahvaljujući pričama iz mrtvačnice.

“Ne bojim se mrtvih”

Džejkob Voš tvrdi da ga posao ne plaši, iako ponekad doživljava situacije koje ne ume da objasni.

Dok u tišini priprema tela za poslednji ispraćaj, kaže da je više puta imao osećaj da u prostoriji nije sam.

“Ne bojim se mrtvih. Njih ne treba da se plašimo, već živih”, poručuje on.

Na društvenim mrežama redovno deli iskustva iz mrtvačnice, a pratioci njegove objave opisuju kao mešavinu jeze i fascinacije.

“Osetio sam tapšanje po ramenu”

Jedno od najneobičnijih iskustava koje je podelio odnosi se na situaciju u kojoj je, kako tvrdi, osetio dodir u praznoj prostoriji.

“Jednom sam jasno osetio kako me neko tapše po ramenu, a u prostoriji nije bilo nikoga osim mene”, ispričao je.

Takve trenutke, kako kaže, ne doživljava kao nešto zastrašujuće, već kao moguće znakove poštovanja prema poslu koji obavlja.

Human pristup radu sa preminulima

Ono što ga dodatno izdvaja jeste njegov odnos prema telima preminulih.

Džejkob ističe da svako telo tretira sa poštovanjem i dostojanstvom, razgovarajući tiho dok obavlja svoj posao.

“Čak i dok ih brijem, govorim im šta radim. To je stvar poštovanja. Oni nisu samo tela – oni su nečiji najmiliji.”

Njegovi snimci ubrzo su postali viralni, a komentari na mrežama otkrili su da mnogi ljudi imaju slična, ali neizgovorena iskustva i osećaje.

Naučno objašnjenje “natprirodnih” pojava

Dok njegova svedočenja za neke predstavljaju dokaz nečeg “onostranog”, medicina nudi potpuno drugačije objašnjenje.

Stručnjaci ovaj fenomen nazivaju mrtvački trzaj – prirodnim, refleksnim pokretima mišića nakon smrti.

Iako srce i mozak prestaju da rade, u mišićima još kratko ostaje hemijska energija u obliku ATP-a (adenozin-trifosfata), što može izazvati:

sitne trzaje udova ili prstiju

pomeranje mišića lica ili glave

blage pokrete tela u ranoj fazi nakon smrti

Ovi procesi su potpuno prirodni i najčešće prolaze neprimećeno u medicinskom okruženju, gde je osoblje upoznato sa njima.

Između misterije i nauke

Džejkobove priče i dalje izazivaju veliku pažnju javnosti, otvarajući raspravu između onih koji veruju u natprirodna objašnjenja i onih koji se oslanjaju na nauku.

Bez obzira na tumačenje, njegov pristup smrti i ljudskom dostojanstvu mnogi opisuju kao redak spoj empatije i hrabrosti da se govori o temi koju većina izbegava.