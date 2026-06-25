Učesnica rijalitija "Elita", Anita Stanojlović, suočila se sa ozbiljnom kaznom nakon što je tokom odlaska na lekarski pregled prekršila pravila takmičenja.

Anita je juče napustila imanje kako bi obavila redovnu kontrolu trudnoće u klinici koju posećuje, ali je ispred zdravstvene ustanove došlo do situacije koja je izazvala hitnu reakciju produkcije.



Prema navodima, u čitav događaj umešana je njena bliska saradnica Tamara Radoman, koja je navodno poslala svoju majku ispred klinike.

Tom prilikom Anita je, kako se tvrdi, dobila informacije iz spoljnog sveta, što predstavlja ozbiljno kršenje pravila rijalitija.

Produkcija nije dugo čekala sa reakcijom, pa je Veliki šef doneo odluku o oštroj sankciji.

Zbog kontakta sa osobom van rijalitija i primanja informacija iz spoljnog sveta, Anita Stanojlović kažnjena je sa čak milion dinara, koji će joj biti odbijeni od honorara.

Anita i Luka saznali pol bebe

Takmičari rijalitija "Elita 9", Anita Stanojlović i Luka Vujović, dugo su iščekivali informaciju o polu svog deteta, a kada im je divna vest konačno saopštena, nisu mogli da sakriju emocije, te su zaplakali i poskakali od sreće.

Izjava Velikog šefa, koju je pročitao Milan Milošević, glasila je:

- Draga Elito, želimo da vam saopštimo lepe vesti! Čestitamo Aniti i Luki koji će uskoro postati roditelji jedne devojčice. Srećno! Pozdrav, Veliki šef.

Kada su saznali ovu radosnu vest, Anita i Luka su poskakali od sreće i odmah krenuli da se grle.

Alo/Pink