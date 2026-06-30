Policija istražuje 62-godišnju štićenicu doma za stare zbog sumnje da je podmetnula požar, prenosi Bilt.

Žena je pod istragom zbog sumnje da je počinila ubistvo i ona bi trebalo da se sutra pojavi pred istražnim sudijom, saopštilo je tužilaštvo u gradu Desau-Roslau u saveznoj državi Saksonija-Anhalt.

Vatrogasci i spasioci su evakuisali oko 50 stanovnika doma za stare koji su raspoređeni po obližnjim ustanovama za negu.

Požar je izbio u ponedeljak uveče u sobi na prvom spratu ustanove za negu starih osoba.

Sedamdesetdvogodišnja žena je pronađena mrtva u svojoj sobi, a 84-godišnji muškarac je evakuisan iz zgrade, ali je ubrzo nakon toga preminuo od posledica trovanja dimom, prenosi Tanjug.