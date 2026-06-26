Tokom emisije ''Gledanje snimaka'' došlo je do nezapamćenog haosa i žestokog verbalnog obračuna između Stanije Dobrojević, Aneli Ahmić i Maje Marinković.

Sukob tokom kog se nisu birale reči počeo je suočavanjem Stanije i Aneli povodom njihovog zamršenog odnosa i Asmina Durdžića, a ubrzo se u prepucavanje uključila i Maja.

- Planirala si da prodaš priču kako patiš za bivšim mužem, da mene poniziš, a ja nisam znala ni da ti postojiš. Čista sam jer je mene Asmin slagao kada je reč o tebi i tvom postojanju. Asmin je rekao da će da joj da sve, a ona mene provlači kroz svoja prljava usta. Nije bila normalna i nije znala lepo da razgovara i da reši sve - kazala je Stanija.

- Stanija je meni govorila da je dobro da me Asmin pravi žrtvom na račun mog pokojnog oca. Ona namerno želi da se svađam sa Asminom - rekla je Aneli.

- Govorila si svašta, a na kraju si pljunula po sebi i legla u krevet sa njim - kazala je Dobrojevićeva.

- Stanija je jedno obićno ljudsko zlo, smeće jedno, koje samo priča o k**evima po ceo dan. Ponaša se kao da je ona ostavljena i ima desetoro dece sa Asminom. Da ima decu s njim, ona bi ga uništila. Treba da se dođe do spuštanja lopte, jer ako ne dođe do toga, ne može da se napravi dogovor oko ćerke Nore. Nije mi sada Aneli jasna i njeno naprasno povlačenje. Nemam dete, ali da mi dođe bivša devojka mog partnera i kaže ''Jedine žrtve smo Nora i ja'', ne bih mogla da trpim to, to je strašno. Nije mi normalno da Aneli i Stanija normalno razgovaraju, da imaju normalnu komunikaciju. Toliko se vidi Stanijina zloba i ostrašćenost - kazala je Maja.

"Opštiš za novac"

Stanija joj nije prećutala uvrede, te je ušla u žestoku raspravu, pozivajući se i na Majinog oca Radomira Marinkovića Takija.

- Takijeva sutljijašice iz Belog Potoka, ti si govorila da da ćeš u Tursku mog brata da vodiš, koji je doživeo traume iz rata, sram da te bude - kazala je Stanija.

- Ti si rekla da je Taki odgajao ku*vu - kazala je Maja.

- Tvoj otac Taki juri klinke po klubovia. Tek ću da se pozabavim vama - kazala je Stanija.

- Seljančuro jedna, kome ti pretiš? Oronula babetino. Stanija je jedna dro** koja s**ualno opšti za novac, koju plate na šest sati. Verujem da ti je brat ponosan kada mu drugari ornanišu na tvoje fotografije - kazala je Maja.

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