"Inače govornica sa jučerašnjeg postkosovskog ciklusa okupljanja u Kraljevu me tužila za povredu časti pre par meseci. Pomešala zmajeve i tajkunske Miloševićeve banke pa idemo ubrzo na sud.

Drago mi da je ipak osvanula na strani svetlosti Gondora u večnoj borbi protiv Saurona", napisao je Goran Ješić na Iksu, u odgovoru na objavu "Svašta se danas moglo čuti u Kraljevu! Vladaj, čoveče, još 200 godina".



"Najurnebesniji događaj na skupu studenata u Kraljevu je što je Dabrica iz DS, koja bezrezervno podržava studente i popuje opozicije, džudžala u publici totalno nebitna sa zastavom Studenti pobeđuju, dok je na bini govorila narodna poslanica iz Nestorovićeve stranke", piše u objavi "Consigliere", misleći na Biljanu Stojković.